Поквартирные обходы ТЦК – будет ли ответственность, если не открыть дверь

ТЦК пришло с повесткой к призывнику. Фото: скриншот с видео

В ряде украинских городов усилили мобилизационные мероприятия. В частности, последним из них стала Полтава. Там поквартирные рейды совершают работники ТЦК вместе с представителями городского совета.

Об этом рассказала и.о. городского головы Екатерина Ямщикова в комментарии ТСН.

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ТЦК будут ходить по квартирам

По ее словам, в горсовет было обращение, касающееся необходимости усиления мобилизационных мер.

"Кто-то говорит об этом процессе, что это непопулярное решение, но я не считаю его таким. Здесь неуместно включать тему политики. Когда в стране война, мобилизация — это тот процесс, который должен происходить непрерывно", — сказала Ямщикова.

Она уточнила, что поквартирный обход ТЦК не является инициативой городского совета — это процесс, который происходит с другими органами.

Каких последствий ждать, если не открыть дверь

Чиновница отметила, что такие группы "дверь не будут выбивать", если в квартиру никто не пускает.

"У нас обычный толерантный обход. Там, где открывают - уточняют данные, выдают повестку. Если никто не открывает дверь, если в квартире никого нет, то повестку оставляют в дверях, надеясь на совесть граждан", — подчеркнула она.

Ямщикова добавила, что все действуют в рамках законодательства и следует понимать, что эти повестки выдаются с целью уточнения данных.

Напомним, что исполняющий обязанности мэра Полтавы Екатерина Ямщикова подписала новое распоряжение по мобилизации военнообязанных. Им она установила график выдачи повесток.

Также мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о предоставлении возможности сельским головам формировать и вручать повестки. Впрочем, это постановление не имеет отношения к военнообязанным во время мобилизации.