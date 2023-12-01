В Украине продолжают вручать повестки военнообязанным. В частности, по-новому их вручают в Запорожье – что известно

Работники ТЦК пришли к призывнику. Фото: Армия.Inform

В Украине продолжают вручать повестки военнообязанным. В частности, ужесточили мобилизацию в Запорожье. Там сотрудники военкоматов вместе с представителями "Муниципального караула" совершают поквартирный обход призывников, во время которого работники ТЦК выписывают повестки.

Подробности так называемых обходов рассказал первый заместитель городского головы Александр Власюк в комментарии для ТСН.ua.

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Власюк объясняет, что главная задача таких изменений — уведомление тех мужчин, которые должны явиться в ТЦК и сверить там свои данные.

"Идет война, а наша прямая обязанность — помогать ВСУ, к которым относятся ТЦК, — говорит Александр Власюк.

Речь идет прежде всего о тех мужчинах, которые в течение действия военного положения по каким-то причинам не явились в ТЦК.

При этом, отмечает Власюк, представители городского совета не должны вручать повестки и привлечены для того, чтобы возможные словесные конфликты не превращались в драки.

"Мы этого и не делаем, не вручаем повестки. Это — полномочия ТЦК. Наша задача — охрана общественного порядка. Это не шпионские игры, нет цели кому-то выбивать двери. Ни в коем случае. Все это мы сообщили руководителям ОСМД", — добавляет заместитель городского головы Запорожья.

Как уточнили в "Муниципальном карауле", их работники не разглашали и не выдавали повесток.

"Мы имеем право только обеспечивать общественный порядок во время работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки оповещения военнообязанных на территории города Запорожья ", — уточнили в "Муниципальном карауле".

Адвокат о мобилизации в Запорожье

По словам адвоката Ростислава Кравца, кроме представителей ТЦК и "Муниципального караула", не имеют права вручать повестки даже сотрудники полиции.

"Это возможно только в тех случаях, когда нужно спасти жизнь, когда есть угроза уничтожения имущества или непосредственно у них есть решение суда на проникновение в жилье. В других случаях они не имеют права проникать в дом, заходить на частные подворья. Если такое происходит - это незаконное проникновение" , — объясняет Кравец.

Напомним, нардеп-военнослужащий ВСУ от партии "Голос" Роман Костенко назвал мобилизацию несправедливой . Он заявил, что если граждане Украины призывного возраста будут выполнять свой долг перед Родиной и пойдут воевать, а не уклоняться, то никаких проблем с мобилизацией не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего . В частности, там обсудили предложения об изменениях в проведении мобилизации.