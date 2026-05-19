Головна Мобілізація Понад 90% відстрочок в Україні продовжуються автоматично

Дата публікації: 19 травня 2026 06:30
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Україні станом на травень 2026 року вже понад 90% відстрочок від мобілізації продовжується автоматично. Це стосується як відстрочок у додатку "Резерв+", так і тих, що громадяни оформили через ЦНАПи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Хто може оформити відстрочку автоматично

Наразі механізм автоматичного підтвердження через реєстри дії для 22 категорії відстрочок. Зокрема, документ продовжують автоматично таким громадянам:

  • людям з інвалідністю;
  • особам, тимчасово непридатним до військової служби;
  • батькам трьох і більше дітей;
  • батькам, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;
  • батькам дитини з інвалідністю до 18 років;
  • особам, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
  • батькам повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;
  • громадянам, які здійснюють догляд за тяжкохворим членом родини;
  • опікунам осіб, визнаних недієздатними;
  • тим, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
  • громадянам, у яких дружина або чоловік мають інвалідність III групи;
  • особам, які мають рідних або батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи;
  • людям, які доглядають за родичами другого чи третього ступеня спорідненості з інвалідністю;
  • дружинам і чоловікам військовослужбовців, які мають дитину;
  • студентам та аспірантам;
  • працівникам закладів вищої та професійної освіти;
  • педагогам загальноосвітніх шкіл;
  • людям, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи в період воєнного стану;
  • родичам Героїв України, яких посмертно нагородили за мужність під час Революції Гідності;
  • громадянам, яких позбавили свободи через збройну агресію РФ проти України;
  • військовим, звільненим із полону;
  • особам віком від 18 до 25 років після завершення однорічного контракту.

Коли автоматичне продовження відстрочки може не відбутися

У деяких випадках система не може знайти потрібних даних у державних реєстрах. Найчастіше це стосується таких категорій громадян:

  • осіб, які мають матір або батька з інвалідністю I чи II групи;
  • людей, що здійснюють догляд за тяжкохворим членом родини;
  • батьків, які виховують трьох і більше дітей.

У таких ситуаціях для продовження відстрочки потрібно особисто звернутися до будь-якого зручного ЦНАПу та подати відповідні документи.

Які дані потрібно перевірити для автоматичного продовження

Для коректної роботи механізму автопродовження інформація в державних базах має бути актуальною. Зокрема, варто перевірити:

  • відомості про склад сім’ї у реєстрі ДРАЦС;
  • наявність РНОКПП (податкового номера) батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження;
  • інформацію про інвалідність у ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду;
  • персональні дані батьків у свідоцтвах про народження дітей — ПІБ, дата народження та податковий номер;
  • відсутність заборгованості зі сплати аліментів або боргу, який не перевищує суму платежів за три місяці.

Своєчасне оновлення інформації у відповідних держреєстрах дає змогу уникнути проблем із підтвердженням права на відстрочку.

Що робити, якщо система не продовжила відстрочку

Якщо автоматичне підтвердження не спрацювало, у Міноборони радять громадянам звернутися з документами до будь-якого ЦНАПу.

Також варто врахувати, що ТЦК та СП більше не приймають заяви на оформлення або продовження відстрочки безпосередньо від громадян.

Що ще варто знати

Як повідомляло Новини.LIVE, з кінця минулого року в Україні запрацювала оновлена система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Документ можна оформити як онлайн, так і офлайн.

Також ми писали, що як можна пришвидшити процесс отримання відстрочки.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
