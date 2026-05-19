Понад 90% відстрочок в Україні продовжуються автоматично
В Україні станом на травень 2026 року вже понад 90% відстрочок від мобілізації продовжується автоматично. Це стосується як відстрочок у додатку "Резерв+", так і тих, що громадяни оформили через ЦНАПи.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.
Хто може оформити відстрочку автоматично
Наразі механізм автоматичного підтвердження через реєстри дії для 22 категорії відстрочок. Зокрема, документ продовжують автоматично таким громадянам:
- людям з інвалідністю;
- особам, тимчасово непридатним до військової служби;
- батькам трьох і більше дітей;
- батькам, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;
- батькам дитини з інвалідністю до 18 років;
- особам, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
- батькам повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;
- громадянам, які здійснюють догляд за тяжкохворим членом родини;
- опікунам осіб, визнаних недієздатними;
- тим, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
- громадянам, у яких дружина або чоловік мають інвалідність III групи;
- особам, які мають рідних або батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи;
- людям, які доглядають за родичами другого чи третього ступеня спорідненості з інвалідністю;
- дружинам і чоловікам військовослужбовців, які мають дитину;
- студентам та аспірантам;
- працівникам закладів вищої та професійної освіти;
- педагогам загальноосвітніх шкіл;
- людям, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи в період воєнного стану;
- родичам Героїв України, яких посмертно нагородили за мужність під час Революції Гідності;
- громадянам, яких позбавили свободи через збройну агресію РФ проти України;
- військовим, звільненим із полону;
- особам віком від 18 до 25 років після завершення однорічного контракту.
Коли автоматичне продовження відстрочки може не відбутися
У деяких випадках система не може знайти потрібних даних у державних реєстрах. Найчастіше це стосується таких категорій громадян:
- осіб, які мають матір або батька з інвалідністю I чи II групи;
- людей, що здійснюють догляд за тяжкохворим членом родини;
- батьків, які виховують трьох і більше дітей.
У таких ситуаціях для продовження відстрочки потрібно особисто звернутися до будь-якого зручного ЦНАПу та подати відповідні документи.
Які дані потрібно перевірити для автоматичного продовження
Для коректної роботи механізму автопродовження інформація в державних базах має бути актуальною. Зокрема, варто перевірити:
- відомості про склад сім’ї у реєстрі ДРАЦС;
- наявність РНОКПП (податкового номера) батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження;
- інформацію про інвалідність у ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду;
- персональні дані батьків у свідоцтвах про народження дітей — ПІБ, дата народження та податковий номер;
- відсутність заборгованості зі сплати аліментів або боргу, який не перевищує суму платежів за три місяці.
Своєчасне оновлення інформації у відповідних держреєстрах дає змогу уникнути проблем із підтвердженням права на відстрочку.
Що робити, якщо система не продовжила відстрочку
Якщо автоматичне підтвердження не спрацювало, у Міноборони радять громадянам звернутися з документами до будь-якого ЦНАПу.
Також варто врахувати, що ТЦК та СП більше не приймають заяви на оформлення або продовження відстрочки безпосередньо від громадян.
Що ще варто знати
