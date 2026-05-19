Понад 90% відстрочок в Україні продовжуються автоматично

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Україні станом на травень 2026 року вже понад 90% відстрочок від мобілізації продовжується автоматично. Це стосується як відстрочок у додатку "Резерв+", так і тих, що громадяни оформили через ЦНАПи.

Хто може оформити відстрочку автоматично

Наразі механізм автоматичного підтвердження через реєстри дії для 22 категорії відстрочок. Зокрема, документ продовжують автоматично таким громадянам:

людям з інвалідністю;

особам, тимчасово непридатним до військової служби;

батькам трьох і більше дітей;

батькам, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

батькам дитини з інвалідністю до 18 років;

особам, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

батькам повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

громадянам, які здійснюють догляд за тяжкохворим членом родини;

опікунам осіб, визнаних недієздатними;

тим, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

громадянам, у яких дружина або чоловік мають інвалідність III групи;

особам, які мають рідних або батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи;

людям, які доглядають за родичами другого чи третього ступеня спорідненості з інвалідністю;

дружинам і чоловікам військовослужбовців, які мають дитину;

студентам та аспірантам;

працівникам закладів вищої та професійної освіти;

педагогам загальноосвітніх шкіл;

людям, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи в період воєнного стану;

родичам Героїв України, яких посмертно нагородили за мужність під час Революції Гідності;

громадянам, яких позбавили свободи через збройну агресію РФ проти України;

військовим, звільненим із полону;

особам віком від 18 до 25 років після завершення однорічного контракту.

Коли автоматичне продовження відстрочки може не відбутися

У деяких випадках система не може знайти потрібних даних у державних реєстрах. Найчастіше це стосується таких категорій громадян:

осіб, які мають матір або батька з інвалідністю I чи II групи;

людей, що здійснюють догляд за тяжкохворим членом родини;

батьків, які виховують трьох і більше дітей.

У таких ситуаціях для продовження відстрочки потрібно особисто звернутися до будь-якого зручного ЦНАПу та подати відповідні документи.

Які дані потрібно перевірити для автоматичного продовження

Для коректної роботи механізму автопродовження інформація в державних базах має бути актуальною. Зокрема, варто перевірити:

відомості про склад сім’ї у реєстрі ДРАЦС;

наявність РНОКПП (податкового номера) батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження;

інформацію про інвалідність у ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду;

персональні дані батьків у свідоцтвах про народження дітей — ПІБ, дата народження та податковий номер;

відсутність заборгованості зі сплати аліментів або боргу, який не перевищує суму платежів за три місяці.

Своєчасне оновлення інформації у відповідних держреєстрах дає змогу уникнути проблем із підтвердженням права на відстрочку.

Що робити, якщо система не продовжила відстрочку

Якщо автоматичне підтвердження не спрацювало, у Міноборони радять громадянам звернутися з документами до будь-якого ЦНАПу.

Також варто врахувати, що ТЦК та СП більше не приймають заяви на оформлення або продовження відстрочки безпосередньо від громадян.

Що ще варто знати

