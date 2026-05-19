Более 90% отсрочек в Украине продлеваются автоматически

В Украине по состоянию на май 2026 года уже более 90% отсрочек от мобилизации продолжается автоматически. Это касается как отсрочек в приложении "Резерв+", так и тех, что граждане оформили через ЦПАУ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Кто может оформить отсрочку автоматически

Сейчас механизм автоматического подтверждения через реестры действия для 22 категории отсрочек. В частности, документ продлевают автоматически таким гражданам:

людям с инвалидностью;

лицам, временно непригодным к военной службе;

родителям трех и более детей;

родителям, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;

родителям ребенка с инвалидностью до 18 лет;

лицам, воспитывающим тяжелобольного ребенка без инвалидности;

родителям совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

гражданам, осуществляющим уход за тяжелобольным членом семьи;

опекунам лиц, признанных недееспособными;

тем, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

гражданам, у которых жена или муж имеют инвалидность III группы;

лицам, которые имеют родных или родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы;

людям, которые ухаживают за родственниками второй или третьей степени родства с инвалидностью;

женам и мужьям военнослужащих, имеющим ребенка;

студентам и аспирантам;

работникам заведений высшего и профессионального образования;

педагогам общеобразовательных школ;

людям, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или в период военного положения;

родственникам Героев Украины, которых посмертно наградили за мужество во время Революции Достоинства;

гражданам, которых лишили свободы из-за вооруженной агрессии РФ против Украины;

военным, освобожденным из плена;

лицам в возрасте от 18 до 25 лет после завершения однолетнего контракта.

Когда автоматическое продление отсрочки может не состояться

В некоторых случаях система не может найти нужных данных в государственных реестрах. Чаще всего это касается таких категорий граждан:

лиц, имеющих мать или отца с инвалидностью I или II группы;

людей, осуществляющих уход за тяжелобольным членом семьи;

родителей, которые воспитывают троих и более детей.

В таких ситуациях для продления отсрочки нужно лично обратиться в любой удобный ЦНАП и подать соответствующие документы.

Какие данные нужно проверить для автоматического продления

Для корректной работы механизма автопродления информация в государственных базах должна быть актуальной. В частности, следует проверить:

сведения о составе семьи в реестре ГРАГС;

наличие РНУКПП (налогового номера) отца или матери с инвалидностью в актовой записи о рождении;

информацию об инвалидности в ЕИССС или реестре Пенсионного фонда;

персональные данные родителей в свидетельствах о рождении детей - ФИО, дата рождения и налоговый номер;

отсутствие задолженности по уплате алиментов или долга, который не превышает сумму платежей за три месяца.

Своевременное обновление информации в соответствующих госреестрах позволяет избежать проблем с подтверждением права на отсрочку.

Что делать, если система не продлила отсрочку

Если автоматическое подтверждение не сработало, в Минобороны советуют гражданам обратиться с документами в любой ЦПАУ.

Также стоит учесть, что ТЦК и СП больше не принимают заявления на оформление или продление отсрочки непосредственно от граждан.

Что еще стоит знать

Как сообщало Новини.LIVE, с конца прошлого года в Украине заработала обновленная система оформления и продления отсрочек от мобилизации. Документ можно оформить как онлайн, так и офлайн.

Также мы писали, что как можно ускорить процесс получения отсрочки.