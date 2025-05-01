Військовий облік для жінок 2025 — хто має стати та що загрожує, якщо проігнорувати

Жінка у ТЦК стає на військовий облік. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні військовозобов'язані чоловіки повинні стояти на військовому обліку й регулярно оновлювати військово-облікові дані. Такі ж обов'язки мають й деякі категорії жінок.

Хто саме з жінок зобов'язаний стати на військовий облік та яка відповідальність загрожує тим, хто цього не зробить, розповіла адвокатка Тетяна Савченко в коментарі УНІАН.

Реклама

Читайте також:

Хто з жінок повинен стати на військовий облік

За словами правозахисниці, наразі такий обов'язок мають жінки віком від 18 до 60 років, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Решта українок стають на облік виключно за власним бажанням.

Жінка-медик стає на військовий облік в ТЦК та СП. Фото: "Суспільне"

Яка відповідальність загрожує жінкам, як не стануть на військовий облік

Як зазначила Тетяна Савченко, під час воєнного стану за несвоєчасну постановку на військовий облік на жінок можуть накласти штраф у розмірі від 17 до 25,5 тис. грн.

"Спочатку на жінку-порушницю військового обліку складають протокол про притягнення особи до адміністративної відповідальності. Про цей протокол повідомляють особу, яку притягують до відповідальності. Потім ця особа має право захистити свої права. А після цього жінку-медика чи фармацевта або притягують до адміністративної відповідальності за постановою, або ні", — пояснила адвокатка.

Раніше ми писали, кому з жінок обмежено виїзд за кордон під час воєнного стану.

Нагадаємо, також ми інформували, за яких підстав жінці можуть відмовити у контракті з ЗСУ.