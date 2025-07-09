Військовий облік - чи впливає порушення обліку на емігрантів

Українці за кордоном, у консульстві. Фото: facebook.com/UKRinWroclaw

Порушення правил військового обліку не впливає на перебування громадянина України у іншій країні. Депортувати його на батьківщину можуть, але через інші причини.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Владислав Дерій.

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Депортація за неоновлені дані

До та під час повномасштабної війни частина військовозобов’язаних громадян України опинилася за кордоном.

Не у всіх них уточнені військово-облікові дані, тож вони вважаються порушниками військового обліку — з цієї чи інших причин.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи не призведе наявність порушення військового обліку до депортації такого українця із країни проживання на батьківщину.

"За порушення правил військового обліку в Україні чоловіка не можуть депортувати", — запевнив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Коли українців все ж можуть депортувати

За словами юриста, депортація можлива, але через зовсім інші порушення, які стосуються саме перебування українського громадянина у чужій країні.

"Якщо громадянин, який перебуває за кордоном, має дійсний закордонний паспорт та отримав дозвіл на проживання — його не повинні депортувати або здійснити екстрадицію", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як стати на військовий облік, перебуваючи за кордоном.

Додамо, ми повідомляли про те, які зміни у процесі військового обліку за кордоном планували запровадити 2025 року.