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Главная Мобилизация Нарушение воинского учета — депортируют ли из другой страны

Нарушение воинского учета — депортируют ли из другой страны

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 20:00
Военный учет - влияет ли нарушение учета на эмигрантов
Украинцы за границей, в консульстве. Фото: facebook.com/UKRinWroclaw

Нарушение правил воинского учета не влияет на пребывание гражданина Украины в другой стране. Депортировать его на родину могут, но по другим причинам.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил юрист Владислав Дерий.

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Депортация за необновленные данные

До и во время полномасштабной войны часть военнообязанных граждан Украины оказалась за границей.

Не у всех них уточнены военно-учетные данные, поэтому они считаются нарушителями воинского учета — по этой или иным причинам.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, не приведет ли наличие нарушения воинского учета к депортации такого украинца из страны проживания на родину.

"За нарушение правил воинского учета в Украине мужчину не могут депортировать", — заверил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Когда украинцев все же могут депортировать

По словам юриста, депортация возможна, но из-за совсем других нарушений, которые касаются именно пребывания украинского гражданина в чужой стране.

"Если гражданин, который находится за границей, имеет действительный загранпаспорт и получил вид на жительство — его не должны депортировать или осуществить экстрадицию", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, как стать на воинский учет, находясь за границей.

Добавим, мы сообщали о том, какие изменения в процессе воинского учета за рубежом планировали ввести в 2025 году.

украинцы военный учет эмиграция депортация данные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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