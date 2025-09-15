Відео
Порушення військового обліку — коли можуть посадити

Порушення військового обліку — коли можуть посадити

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 20:00
Порушення військового обліку - коли можуть посадити
Співробітники ТЦК перевіряють документи щодо можливого порушення військового обліку. Фото: кадр із відео

Якщо громадянин системно порушує правила військового обліку, адміністративна відповідальність для нього рано чи пізно може перетворитися на кримінальну. Але є такі порушення, коли відразу, після першого ж разу може бути відкрите кримінальне провадження.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Коли кримінальна відповідальність настає відразу

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, коли за порушення правил військового обліку настає не адміністративна, а кримінальна відповідальність.

Чоловік, зокрема, уточнив — чи відіграє тут якусь роль системне порушення тих чи інших правил.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що у деяких випадках не потрібна навіть мінімальна системність — бо відразу настає кримінальна відповідальність.

"Наприклад, порушити справу за ст. 336 ККУ можуть одразу у випадку неявки за мобілізаційним розпорядженням", — підкреслив юрист.

Що таке системність порушень

Разом з тим, додав Айвазян, за ті порушення, коли уперше передбачається адміністративна відповідальність, може настати і кримінальна, якщо ці порушення будуть повторюватися неодноразово, тобто системно.

"Загальновідомо, що системність в діях можна визначити як те, що робиться більше двох разів", — зазначив адвокат.

Але за перше порушення, наприклад, непроходження військово-лікарської комісії, кримінальна відповідальність не настане — буде лише адміністративна.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли та хто може затримати порушників правил військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, що штрафи за порушення правил військового обліку зростуть у п’ять разів.

порушення військовий облік Кримінал військовозобов'язані правопорушення
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
