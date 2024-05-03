Штрафи за порушення правил військового обліку зростуть у п’ять разів

Перевірка документів співробітниками ТЦК. Фото ілюстративне, з відкритих джерел

Повноваження центрів територіального комплектування суттєво розширять. Це передбачає схвалений Комітетом ВР з питань правоохоронної діяльності законопроєкт №10379. Також він передбачає суттєве посилення покарань за порушення військового обліку та ухилення від мобілізації.

Про це перший заступник голови комітету Андрій Осадчук розповів в ефірі токшоу "Українська правда".

Читайте також:

У ТЦК будуть нові повноваження

"Основна новація законопроєкту, який підтримав Комітет: за чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, її присутність. Треба скласти протокол про адміністративне правопорушення, і вже на підставі цього протоколу видається постанова, яка вже є документом для стягнення грошей. Так от на вимогу Генштабу та Міноборони процедуру складання протоколу прибрали", — розповів Осадчук.

Він зауважив, що такі прецеденти в законодавстві є, наприклад, у випадку накладення штрафів перевищення швидкості з використанням фотофіксації порушення.

"Зараз схема така, що ТЦК отримає право виписувати одразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє вам, якщо ви її не сплачуєте, — виконавча служба, блокування рахунків тощо. Тобто саме таким інструментом Кабмін буде досягати того дуже токсичного варіанту, про який всі говорили і всі були проти, – блокування рахунків, блокування майна. Тобто якщо ви не сплатили штраф, то через виконавчу службу все буде робитися", — уточнив депутат.

Також нардеп розповів, що норма може дозволити ТЦК штрафувати всіх військовозобов’язаних, які не повідомляли про суттєві зміни у військкомат. Мова про зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо.

"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх… Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років — вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками", — вважає Осадчук.

За його словами, також зменшено максимальний розмір штрафів за порушення правил військового обліку.

"Штрафи, порівняно з тим, як хотів це Кабмін, зменшили десь разів у 4-5. Але вони все одно залишилися великими. Для фізичних осіб на період воєнного стану це аж до 25 500 гривень, а для юридичних осіб там ледь не до 60 000. Тобто рівень штрафів значний, він приблизно у 5 разів більше ніж чинний рівень", — додав нардеп.

Нагадаємо, в Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Станом на сьогодні сума штрафу становить від 510 до 5 100 гривень. Однак його розмір може невдовзі зрости.

Раніше ми повідомляли про те, що Служба безпеки та Національна поліція успішно заблокували вісім схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Організатори цих злочинів були затримані в різних регіонах України — до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення в Україні відкрито понад 11 тисяч кримінальних проваджень через ухилення від призову чи порушення військового обліку. Найбільше ухилянтів у Закарпатській області.