СБУ задержала должностных лиц ТЦК. Фото: facebook.com/ssu.rivne

Служба безопасности Украины разоблачила в Ровенской области должностных лиц областного и районного ТЦК и СП в предполагаемом злоупотреблении влиянием и получении взятки. Их подозревают в том, что за две тысячи долларов они помогали военнообязанным гражданам Украины уклоняться от розыска и получить время для бронирования. За эти деяния должностных лиц ТЦК суд может лишить их свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook управления Службы безопасности Украины в Ровенской области.

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Детали дела

Согласно сообщению СБУ, в Ровенской области раскрыли коррупционную схему, которая позволяла военнообязанным мужчинам избегать пребывания в розыске и получать дополнительное время для оформления отсрочки от мобилизации.

"По материалам дела, к противоправной деятельности причастны две сотрудницы одного из ТЦК и СП в Ровно, а также начальник отдела одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки", — указано в публикации.

По информации правоохранителей, за денежное вознаграждение фигуранты помогали исключить военнообязанных из розыска. После этого должностные лица не объявляли мужчин повторно в розыск и позволяли им воспользоваться предоставленным временем для оформления бронирования на предприятиях.

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"Стоимость составляла 2 тысячи долларов США с одного человека. Правоохранители задержали двух сотрудниц ТЦК и СП во время получения 2 тысяч долларов США, а начальника отдела одного из районных ТЦК и СП — во время получения 800 долларов США взятки", — сообщили в СБУ.

В ходе обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны и деньги, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном производстве.

Известно, что двум сотрудницам ТЦК и СП объявили подозрения в злоупотреблении влиянием, совершенном с вымогательством неправомерной выгоды. В то же время начальнику отдела одного из районных территориальных центров комплектования инкриминируют «получение неправомерной выгоды должностным лицом».

Какое наказание может назначить суд

"По инкриминируемым статьям сотрудницам ТЦК и СП грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, а должностному лицу районного ТЦК и СП — 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", — подчеркнули в Службе безопасности Украины.

Между тем на сайте полиции Ровенской области указано, что трое должностных лиц ТЦК отстранены от занимаемых должностей. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств и лиц, которые могут быть причастны к делу.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Полтаве мужчина подделал справку о якобы болезни своего ребенка, чтобы таким образом получить отсрочку. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но заменил основное наказание на год испытательного срока.

Также мы писали, что во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber, чтобы препятствовать мобилизационным мероприятиям ТЦК. За это они тоже получили испытательный срок.