Мобилизация транспорта в Украине — кто и как будет компенсировать повреждение авто

Водитель разговаривает с представителем ТЦК. Скриншот с видео на Youtube

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации могут изъять на потребности Вооруженных сил Украины или других военных формирований транспортные средства и технику. В случае повреждения или уничтожения мобилизованного транспорта гражданам должны выплатить компенсацию.

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У кого могут мобилизовать транспорт

Обязанность граждан предоставлять при мобилизации транспортные средства, владельцами которых они являются, ВСУ, другим военным формированием и Оперативно-спасательной службе гражданской защиты предусмотрены действующим законодательством — абз. 2 ч. 1 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно закону, военно-транспортная обязанность распространяется на:

центральные и местные органы исполнительной власти;

другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации;

граждан, владельцев транспортных средств (более одного транспортного средства).

Мобилизация автотранспорта в Украине. Фото: depositphotos.com

Кто привлекает транспортные средства во время мобилизации

Мобилизовать транспорт и технику могут:

ТЦК и СП;

центральные управления или региональные органы Службы безопасности Украины;

соответствующие подразделения разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, оформляемых соответствующими распоряжениями.

Как получить компенсацию за ущерб, причиненный мобилизованным транспортным средствам

Для того чтобы получить компенсацию, необходимо дождаться демобилизации и возврата транспортных средств и техники. После владелец ТС должен обратиться в ТЦК по месту изъятия техники с заявлением, к которому прилагаются:

акт приемки-передачи;

акт о возвращении при демобилизации транспортных средств и техники;

заключение эксперта (экспертное исследование) или отчет об оценке имущества (акт оценки имущества).

ТЦК и СП должны рассмотреть такое заявление в течение 10 рабочих дней с даты его подачи. И уже после этой процедуры человек получит вывод о выплате для компенсации ущерба, причиненного транспортному средству или технике в результате их привлечения во время мобилизации.

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