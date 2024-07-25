Кого из военнообязанных могут объявить в розыск после 17 июля

Проверка документов военнообязанного. Фото: apostrophe.ua

После завершения процесса обновления военно-учетных данных в розыск могут объявить тех граждан, которые не обновили свои данные. Объявление в розыск будет иметь место после того, как эти военнообязанные проигнорируют повестки от ТЦК.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Кого объявят в розыск

После 17 июля часть военнообязанных граждан может быть объявлена в розыск.

Речь идет о тех украинцах, которые не обновили свои военно-учетные данные по требованиям нового закона о мобилизации.

Что изменилось в новом законе

Этот процесс может стартовать после того, как военнообязанные не получат повестки от ТЦК.

Согласно изменениям в законодательстве такая повестка будет считаться врученной даже тогда, когда она не будет получена военнообязанным или не будет его письменного отказа от получения.

Напомним, мы сообщали, смогут ли мужчины за границей получить повестки по почте.

Добавим, ранее мы писали, что значит повестка на отправку, кому ее вручают в 2024 году и что делать после получения такого документа.