Українці почали скаржитися, що випадково потрапили до розшуку в Резерві+

Мобільний застосунок. Ілюстративне фото: відкриті джерела

В Україні 18 травня запрацював застосунок для військового обліку "Резерв+". Однак після оновлення даних у деяких українців висвітлився статус "у розшуку".

Що з цим робити, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Статус у розшуку в "Резерві+"

За словами представниці Міноборони, громадянам не варто хвилюватися і нервувати — необхідно звернутися до ТЦК, аби відредагувати цю інформацію.

"Ми зараз знаходимось в розробці додаткового функціонала, щоб можна було дистанційно звернутися за виправленням даних, не маючи візит до ТЦК та СП", — розповіла Черногоренко.

Вона запевнила, що це буде дуже зручна історія, коли не треба ходити й знімати себе з розшуку, якщо цей статус є помилковим.

Раніше ми писали, що Міноборони планує додати до сервісу "Резерв+" функцію електронних направлень на ВЛК.

Крім того, речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, висновок ВЛК буде дійсним протягом п'яти років, тому комісію не потрібно проходити щорічно.