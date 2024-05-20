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Потрапив у розшук в Резерві+ — у Міноборони пояснили, що робити

20 травня 2024 22:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українці почали скаржитися, що випадково потрапили до розшуку в Резерві+
Мобільний застосунок. Ілюстративне фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні 18 травня запрацював застосунок для військового обліку "Резерв+". Однак після оновлення даних у деяких українців висвітлився статус "у розшуку".

Що з цим робити, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Статус у розшуку в "Резерві+"

За словами представниці Міноборони, громадянам не варто хвилюватися і нервувати — необхідно звернутися до ТЦК, аби відредагувати цю інформацію.

"Ми зараз знаходимось в розробці додаткового функціонала, щоб можна було дистанційно звернутися за виправленням даних, не маючи візит до ТЦК та СП", — розповіла Черногоренко.

Вона запевнила, що це буде дуже зручна історія, коли не треба ходити й знімати себе з розшуку, якщо цей статус є помилковим.

Раніше ми писали, що Міноборони планує додати до сервісу "Резерв+" функцію електронних направлень на ВЛК.

Крім того, речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, висновок ВЛК буде дійсним протягом п'яти років, тому комісію не потрібно проходити щорічно. 

Міноборони
військовий облік
мобілізація
застосунок
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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