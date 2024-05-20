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До застосунку "Резерв+" планують додати нову функцію — що відомо

20 травня 2024 21:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Міноборони повідомили про плани додати нову функцію до застосунку "Резерв+"
Застосунок "Резерв+". Фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію та стартувала робота застосунку для військового обліку "Резерв+". Міністерство оборони України планує додати до сервісу функцію електронних направлень на ВЛК.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Направлення на ВЛК у Резерві+

Як зазначила представниця Міноборони, додаткову функцію планують додати у найближчих оновленнях застосунку. Таким чином не здійснюючи візит до ТЦК і СП лише для отримання направлення на ВЛК, військовозобов'язаний зможе отримати його у додатку в зручному вигляді.

Як відомо, після набуття чинності нового закону, військовозобов'язані, які мали статус "обмежено придатний" — повинні будуть повторно пройти ВЛК для визначення конкретного статусу "придатний" чи "непридатний".

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, висновок ВЛК буде дійсним протягом п'яти років, тому комісію не потрібно проходити щорічно. 

Також станом на 20 травня вже понад 260 тис. чоловіків здійснили оновлення своїх даних через мобільний додаток "Резерв+".

Крім того, військовозобов’язані матимуть можливість згенерувати QR-код після отримання штрих-коду від ТЦК та СП, який можна буде носити з собою замість військового квитка. 

військовий призов
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
резерв

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