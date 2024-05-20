Украинцы начали жаловаться, что случайно попали в розыск в Резерве+

Попал в розыск в Резерве+ — в Минобороны объяснили, что делать
В Украине 18 мая заработало приложение для военного учета "Резерв+". Однако после обновления данных у некоторых украинцев засветился статус "в розыске".
Что с этим делать, рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
Статус в розыске в "Резерве+"
По словам представителя Минобороны, гражданам не стоит беспокоиться и нервничать — необходимо обратиться в ТЦК, чтобы отредактировать эту информацию.
"Мы сейчас находимся в разработке дополнительного функционала, чтобы можно было дистанционно обратиться за исправлением данных, не имея визита в ТЦК и СП", — рассказала Черногоренко.
Она заверила, что это будет очень удобная история, когда не нужно ходить и снимать себя с розыска, если этот статус ошибочен.
Ранее мы писали, что Минобороны планирует добавить в сервис "Резерв+" функцию электронных направлений на ВВК.
Кроме того, спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, заключение ВВК будет действительно в течение пяти лет, поэтому комиссию не нужно проходить ежегодно.
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