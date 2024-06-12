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Возвращение непригодного на военный учет — что говорит новый закон

12 июня 2024 19:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Восстановление гражданина на военном учете, особенности нового закона
Процесс прохождения ВЛК. Фото: "АрміяInform"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Гражданина, которого военно-врачебная комиссия признала непригодным для прохождения военной службы, не могут вернуть на военный учет в результате новой ВВК. Это не предусмотрено новым законом о "О воинской обязанности и военной службе".

Об этом написали специалисты на портале "Юристи.UA".

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За консультацией юристов обратился мужчина, проходивший военную службу в составе ВСУ, но после этого у него изменился статус военнообязанного.

"В 2023 году прошел региональную ВВК в городе Днепр, где был признан непригодным с исключением из военного учета", — пояснил гражданин, поинтересовавшись, что могут ли его снова признать на ВЛК пригодным и мобилизовать.

Что написано в новом законе

Юристы объяснили бывшему военному: "Повторное взятие на военный учет после исключения из него законодательством не предусмотрено".

В частности, в статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" нет никаких оснований для подобного шага.

Такого человека уже не могут отправить на повторную ВЛК и мобилизовать.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины был обновлен список заболеваний для определения пригодности к военной службе. Изменения в указ №402 были утверждены 27 апреля.

Добавим, ранее юрист объяснял, что делать владельцам учетно-послужной карты и какова процедура прохождения ВВК.

Также в Минобороны назвали три официальных варианта, куда будут отправлять служить ограниченно годных военнообязанных.

военнослужащие
мобилизация
ВВК
военный учет
увольнение

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