Восстановление гражданина на военном учете, особенности нового закона

Процесс прохождения ВЛК. Фото: "АрміяInform"

Гражданина, которого военно-врачебная комиссия признала непригодным для прохождения военной службы, не могут вернуть на военный учет в результате новой ВВК. Это не предусмотрено новым законом о "О воинской обязанности и военной службе".

Об этом написали специалисты на портале "Юристи.UA".

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За консультацией юристов обратился мужчина, проходивший военную службу в составе ВСУ, но после этого у него изменился статус военнообязанного.

"В 2023 году прошел региональную ВВК в городе Днепр, где был признан непригодным с исключением из военного учета", — пояснил гражданин, поинтересовавшись, что могут ли его снова признать на ВЛК пригодным и мобилизовать.

Что написано в новом законе

Юристы объяснили бывшему военному: "Повторное взятие на военный учет после исключения из него законодательством не предусмотрено".

В частности, в статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" нет никаких оснований для подобного шага.

Такого человека уже не могут отправить на повторную ВЛК и мобилизовать.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины был обновлен список заболеваний для определения пригодности к военной службе. Изменения в указ №402 были утверждены 27 апреля.

Добавим, ранее юрист объяснял, что делать владельцам учетно-послужной карты и какова процедура прохождения ВВК.

Также в Минобороны назвали три официальных варианта, куда будут отправлять служить ограниченно годных военнообязанных.