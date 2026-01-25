Військовий облік - чи має право ТЦК повертати на облік громадян, які були зняті

Оформлення військових документів. Фото: kadrovik.isu.net.ua

Якщо військовозобов’язаний громадянин був знятий з військового обліку, його можуть повернути на облік. Юристи пояснили, які рішення ухвалювали суди у справах, коли такі громадяни судилися із ТЦК щодо неправомірності їхнього повернення на військовий облік.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Чи законним є повернення на облік

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що у свій час був знятий з військового обліку.

Чоловік пояснив, що на цей момент він є поверненим на військовий облік — і поцікавився, наскільки законним є це рішення ТЦК.

"Так як Ви були не виключеним, а лише знятим з військового обліку, то Вас мали право повторно взяти на військовий облік згідно п.2 ч.1 ст.37 "Про військовий обов'язок і військову службу", — підкреслив, коментуючи цю ситуацію, юрист Владислав Дерій.

На чий бік став український суд

Юрист зазначив, що уже були зафіксовані ситуації, коли громадяни, яких повертали на військовий облік, подавали до суду на ТЦК — і розповів про те, як завершувалися ці судові справи.

"Є рішення суду, де громадянин намагався оскаржити поновлення на обліку (так як він був знятий за наказом №342), але суд не задовольнив його позов і визнав, що повторне взяття на військовий облік було правомірним", — підкреслив Дерій.

Тож територіальний центр комплектування має право на поновлення тих громадян, які були зняті з військового обліку.

