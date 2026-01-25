Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Повернення знятого на військовий облік — що говорить суд

Повернення знятого на військовий облік — що говорить суд

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 15:25
Військовий облік - чи має право ТЦК повертати на облік громадян, які були зняті
Оформлення військових документів. Фото: kadrovik.isu.net.ua

Якщо військовозобов’язаний громадянин був знятий з військового обліку, його можуть повернути на облік. Юристи пояснили, які рішення ухвалювали суди у справах, коли такі громадяни судилися із ТЦК щодо неправомірності їхнього повернення на військовий облік.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Чи законним є повернення на облік

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що у свій час був знятий з військового обліку.

Чоловік пояснив, що на цей момент він є поверненим на військовий облік — і поцікавився, наскільки законним є це рішення ТЦК.

"Так як Ви були не виключеним, а лише знятим з військового обліку, то Вас мали право повторно взяти на військовий облік згідно п.2 ч.1 ст.37 "Про військовий обов'язок і військову службу", — підкреслив, коментуючи цю ситуацію, юрист Владислав Дерій.

На чий бік став український суд

Юрист зазначив, що уже були зафіксовані ситуації, коли громадяни, яких повертали на військовий облік, подавали до суду на ТЦК — і розповів про те, як завершувалися ці судові справи.

рішення суду, де громадянин намагався оскаржити поновлення на обліку (так як він був знятий за наказом №342), але суд не задовольнив його позов і визнав, що повторне взяття на військовий облік було правомірним", — підкреслив Дерій.

Тож територіальний центр комплектування має право на поновлення тих громадян, які були зняті з військового обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим зняття з військового обліку відрізняється від виключення з обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках громадянин може знятися з військового обліку.

Міноборони суд військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації