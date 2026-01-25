Видео
Возврат снятого на воинский учет — что говорит суд

Дата публикации 25 января 2026 15:25
Военный учет - имеет ли право ТЦК возвращать на учет граждан, которые были сняты
Оформление военных документов. Фото: kadrovik.isu.net.ua

Если военнообязанный гражданин был снят с воинского учета, его могут вернуть на учет. Юристы объяснили, какие решения принимали суды по делам, когда такие граждане судились с ТЦК о неправомерности их возвращения на воинский учет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Законно ли возвращение на учет

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что в свое время был снят с воинского учета.

Мужчина объяснил, что на данный момент он является возвращенным на воинский учет — и поинтересовался, насколько законным является это решение ТЦК.

"Так как Вы были не исключенным, а лишь снятым с воинского учета, то Вас имели право повторно взять на воинский учет согласно п.2 ч.1 ст.37 "О воинской обязанности и военной службе", — подчеркнул, комментируя эту ситуацию, юрист Владислав Дерий.

На чью сторону стал украинский суд

Юрист отметил, что уже были зафиксированы ситуации, когда граждане, которых возвращали на воинский учет, подавали в суд на ТЦК — и рассказал о том, как завершались эти судебные дела.

"Есть решение суда, где гражданин пытался обжаловать восстановление на учете (так как он был снят по приказу №342), но суд не удовлетворил его иск и признал, что повторная постановка на воинский учет была правомерной", — подчеркнул Дерий.

Поэтому территориальный центр комплектования имеет право на восстановление тех граждан, которые были сняты с воинского учета.

Напомним, мы ранее писали о том, чем снятие с воинского учета отличается от исключения с учета.

Добавим, мы сообщали о том, в каких случаях гражданин может сняться с воинского учета.

Минобороны суд военный учет ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
