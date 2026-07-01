Повернутися із СЗЧ у обрану бригаду: юрист назвав два варіанти

Військовослужбовці, затримання за СЗЧ. Фото: "Громадське радіо", Генштаб ЗСУ

Світлана Красноштан Редактор

Повернення військовослужбовця із СЗЧ відбувається за встановленим порядком. Але теоретично громадянин має право потрапити у конкретний підрозділ ЗСУ. Юристи пояснили, як це можна зробити.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

СЗЧ і повернення в армію

Протягом особливого періоду, дії воєнного стану, були зафіксовані порушення закону серед українських військовослужбовців. Одним із найпоширеніших порушень є самовільне залишення частини (СЗЧ).

СЗЧ є серйозним злочином, Державне бюро розслідувань відкриває проти таких військових кримінальні справи. Разом з тим, військовослужбовець, який уперше здійснив СЗЧ, може повернутися на військову службу.

Повернення на службу після СЗЧ відбувається у кілька етапів. Зазвичай військовослужбовця повертають у ту саму частину, яку він самовільно залишив.

Як потрапити у вибрану бригаду

До юристів звернувся військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ. Він поцікавився, чи може відновитися на службі у конкретному, обраному ним підрозділі (бригада "Азов").

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що теоретично такий варіант розвитку подій є можливим. Адвокат Юрій Айвазян пояснив: "Якщо Вас цікавить саме бригада "Азов", зверніться до рекрутингу цього військового підрозділу. Можливо, якщо Ви будете їм цікаві, вони допоможуть Вам і з вирішенням питання по СЗЧ".

Айвазян додав, що існує й інший шлях: "Ви можете подати запити запити у військову частину, ВСП і ДБР. Потім, в залежності від відповідей, вирішувати питання про переміщення до бригади "Азов".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що повернення із СЗЧ в армію можливе тільки через ВСП.

Військовослужбовець, який втік зі своєї частини, може повернутися назад на службу. Для цього потрібно звернутися до військової служби правопорядку. Без такого кроку неможливе ні повернення на службу, ні оскарження незаконної мобілізації.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які є два варіанти покарання за СЗЧ під час умовного терміну.

Військовослужбовець, який здійснив СЗЧ, отримає покарання згідно із Кримінальним кодексом України. Якщо ж військовий при цьому перебував на іспитовому (умовному) терміні, цей термін може бути врахований у новому судовому вироку. Усе залежить від того, як слідство розцінить вплив цього умовного терміну на СЗЧ.