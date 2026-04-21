СЗЧ під час умовного терміну: два варіанти покарання

Затриманий військовослужбовець.

Військовослужбовець, який здійснив СЗЧ, отримає покарання згідно із Кримінальним кодексом України. Якщо ж військовий при цьому перебував на іспитовому (умовному) терміні, цей термін може бути врахований у новому судовому вироку. Усе залежить від того, як слідство розцінить вплив цього умовного терміну на СЗЧ.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

СЗЧ в армії

В Збройних силах України час від часу фіксують такий процес, як СЗЧ. Це самовільне залишення військової частини, коли військовослужбовець залишає свій підрозділ без наказу командира.

Самовільне залишення частини є серйозним правопорушенням. Проти військовослужбовця, який здійснив СЗЧ, відкривається кримінальне провадження.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився одним із нюансів СЗЧ та покаранням за самовільне залишення частини. Чоловік задав юристам питання, яким буде покарання у ситуації, коли військовий здійснив СЗЧ, перебуваючи на умовному терміні після попереднього правопорушення.

Читайте також:

Враховують попередній умовний термін чи ні

Юристи, коментуючи цю ситуацію, закцентували увагу на ключовому моменті. Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Якщо під час іспитового строку особа вчинила СЗЧ, то питання не в тому, чи сплив строк, а в тому, чи буде встановлено, що нове кримінальне правопорушення було вчинене саме в межах цього іспитового строку".

Айвазян підкреслив: "Залежно від обставин це може бути новим кримінальним правопорушенням, Яке тягне застосування частини 3 статті 78 КК ("Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням")". У цій ситуації умовний термін не скасовується, а додається до нового порушення і буде враховане при остаточному рішенні суду.

Втім, додав адвокат, умовний термін можуть і не врахувати: "Вірогідність, що умовний термін закінчиться без скасування, існує лише тоді, коли на момент розгляду питання не буде належно підтверджено, що особа вчинила нове кримінальне правопорушення в межах іспитового строку, і не буде встановлено невиконання обов’язків, які тягнуть наслідки за частиною 2 статті 78 КК. Проте, якщо згодом у кримінальному провадженні буде доведено, що СЗЧ вчинене саме під час іспитового строку, то сам факт того, що особу довго не знаходили, не "обнуляє" ці наслідки".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які права має військовий, що пробув у СЗЧ до трьох днів.

Військовослужбовець Збройних сил України, який пробув у СЗЧ менше трьох діб, може повернутися до своєї військової частини. Також він має право на грошове та інші види забезпечення.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи може військовослужбовець податися на інвалідність, перебуваючи у СЗЧ.

Якщо військовослужбовець ЗСУ має реальні підстави для того, аби отримати групу інвалідності, він може подати відповідні документи на проходження експертної комісії. Теоретично це можливо навіть тоді, коли він перебуває у СЗЧ, але тут, як пояснили юристи, є одна серйозна проблема.