Вручення повісток у поштовій скриньці - що треба знати по закону

Повістка у поштовій скриньці — чи законна вона
Деякі види повісток можуть бути доставлені до військовозобов’язаних громадян засобами поштового зв’язку. Але повістка, просто залишена у поштовій скриньці, не вважається законно врученою, тож її можна ігнорувати.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.
Повістки особисто і поштою
В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення.
Головним елементом сповіщення громадян є повістки, яких існує три різні види — на уточнення даних, на ВЛК, бойова повістка (мобілізаційне розпорядження).
Два перші види повісток можуть бути вручені громадянину не особисто, а за допомогою поштового відправлення.
Незаконний спосіб вручення повістки
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи стосується правило доставлення повістки поштою ситуації, коли повістку просто вкинули у поштову скриньку, без жодного повідомлення з "Укрпошти".
"Ні, ця повістка не вручена Вам у належний спосіб", — запевнив громадянина адвокат В’ячеслав Кирда.
Тож таку повістку можна ігнорувати, і покарати за це військовозобов’язану особу ТЦК не матиме права.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити громадянину, якому на українську адресу прийшла повістка поштою, а він перебуває за кордоном.
Додамо, ми повідомляли про те, яким буде покарання за ігнорування повісток у травні.
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