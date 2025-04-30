Вручення повісток у поштовій скриньці - що треба знати по закону

Відправлення у поштовій скриньці. Фото ілюстративне: gsminfo.com.ua

Деякі види повісток можуть бути доставлені до військовозобов’язаних громадян засобами поштового зв’язку. Але повістка, просто залишена у поштовій скриньці, не вважається законно врученою, тож її можна ігнорувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

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Повістки особисто і поштою

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення.

Головним елементом сповіщення громадян є повістки, яких існує три різні види — на уточнення даних, на ВЛК, бойова повістка (мобілізаційне розпорядження).

Два перші види повісток можуть бути вручені громадянину не особисто, а за допомогою поштового відправлення.

Незаконний спосіб вручення повістки

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи стосується правило доставлення повістки поштою ситуації, коли повістку просто вкинули у поштову скриньку, без жодного повідомлення з "Укрпошти".

"Ні, ця повістка не вручена Вам у належний спосіб", — запевнив громадянина адвокат В’ячеслав Кирда.

Тож таку повістку можна ігнорувати, і покарати за це військовозобов’язану особу ТЦК не матиме права.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити громадянину, якому на українську адресу прийшла повістка поштою, а він перебуває за кордоном.

Додамо, ми повідомляли про те, яким буде покарання за ігнорування повісток у травні.