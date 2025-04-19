Мобілізація в Україні 2025 — що робити, якщо прийшла повістка, а ви за кордоном

Сповіщення "Укрпошти" для отримання повістки. Фото: "Суспільне Чернігів"

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки, за якими повинні явитися до ТЦК та СП. Оповіщення може здійснюватися на роботі, за місцем проживання, на вулиці або у будь-якому громадському місці. Також документ можуть надсилати поштою. Нерідко трапляються випадки, коли українцям, які перебувають за кордоном, приходять повістки на поштове відділення в Україні.

Що робити військовозобов'язаним у такому випадку та чи загрожує адміністративна відповідальність, пояснили фахівці юридичної компанії Inseinin.

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Чому чоловіки, які перебувають за кордоном, можуть отримати повістки поштою та що робити

Так, відповідно до Постанови КМУ №560, повістки поштою направляються на адресу, яку вказав військовозобов'язаний при оновленні військово-облікових даних. Громадяни України, які перебувають за кордоном також можуть уточнити дані через застосунок "Резерв+", вказавши у графі фактичне місце проживання — закордонну адресу.

Юристи наголосили, чоловіки, які не уточнили свої військово-облікові дані, зокрема не повідомили ТЦК та СП про свою фактичну адресу проживання, є порушниками правил військового обліку. ТЦК не володіє інформацією про фактичне місце проживання військовозобов'язаних й повістка направляється на останню адресу (як правило, за адресою реєстрації місця проживання), яка наявна в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Якщо особа перебуває за кордоном, але не уточнила свої дані й отримала повістку поштою, вона все одно має явитися до ТЦК та СП. При цьому зробити це необхідно протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником.

"При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом семи діб, а з інших населених пунктів — протягом десяти діб від дня надсилання повістки засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення", — пояснили правознавці.

Повістка через "Укрпошту". Фото: google.com

Яка відповідальність за неявку за повісткою поштою

Відповідно до вищезгаданої постанови, поштова повістка вважатиметься врученою в будь-якому випадку, незалежно від того, чи проігнорує її військовозобов'язаний, або ж відмовиться розписатися за неї на пошті, чи все-таки забере її.

Таким чином за неявку до ТЦК та СП за повісткою на громадянина чекає адміністративна відповідальність за ст. 210-1 КУпАП. Відповідно йому загрожує штраф у розмірі від 17 до 25,5 тис. грн.

Важливо: у випадку, якщо відсутній склад правопорушення або допущенні процесуальні помилки під час притягнення до відповідальності такий грошовий штраф можливо оскаржити.

Раніше у ТЦК пояснили, що буде, якщо військовозобов'язаний проігнорує повістку на пошті та не забере її.

Нагадаємо, ми розповідали, чи вийде оскаржити штраф, якщо "Укрпошта" не повідомила про повістку.

Також ми інформували, чи можуть працівники ТЦК вручити повістку військовозобов'язаному через його родичів.