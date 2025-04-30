Вручение повесток в почтовом ящике - что надо знать по закону

Повестка в почтовом ящике — законна ли она
Некоторые виды повесток могут быть доставлены военнообязанным гражданам средствами почтовой связи. Но повестка, просто оставленная в почтовом ящике, не считается законно врученной, поэтому ее можно игнорировать.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.
Повестки лично и по почте
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения.
Главным элементом оповещения граждан являются повестки, которых существует три разных вида — на уточнение данных, на ВВК, боевая повестка (мобилизационное распоряжение).
Два первых вида повесток могут быть вручены гражданину не лично, а с помощью почтового отправления.
Незаконный способ вручения повестки
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, касается ли правило доставки повестки по почте ситуации, когда повестку просто бросили в почтовый ящик, без всякого уведомления из "Укрпошти".
"Нет, эта повестка не вручена Вам надлежащим образом", — заверил гражданина адвокат Вячеслав Кирда.
Поэтому такую повестку можно игнорировать, и наказать за это военнообязанное лицо ТЦК не будет иметь права.
Напомним, мы ранее писали о том, что делать гражданину, которому на украинский адрес пришла повестка по почте, а он находится за границей.
Добавим, мы сообщали о том, каким будет наказание за игнорирование повесток в мае.
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