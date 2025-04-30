Вручение повесток в почтовом ящике - что надо знать по закону

Отправление в почтовом ящике. Фото иллюстративное: gsminfo.com.ua

Некоторые виды повесток могут быть доставлены военнообязанным гражданам средствами почтовой связи. Но повестка, просто оставленная в почтовом ящике, не считается законно врученной, поэтому ее можно игнорировать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

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Повестки лично и по почте

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения.

Главным элементом оповещения граждан являются повестки, которых существует три разных вида — на уточнение данных, на ВВК, боевая повестка (мобилизационное распоряжение).

Два первых вида повесток могут быть вручены гражданину не лично, а с помощью почтового отправления.

Незаконный способ вручения повестки

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, касается ли правило доставки повестки по почте ситуации, когда повестку просто бросили в почтовый ящик, без всякого уведомления из "Укрпошти".

"Нет, эта повестка не вручена Вам надлежащим образом", — заверил гражданина адвокат Вячеслав Кирда.

Поэтому такую повестку можно игнорировать, и наказать за это военнообязанное лицо ТЦК не будет иметь права.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать гражданину, которому на украинский адрес пришла повестка по почте, а он находится за границей.

Добавим, мы сообщали о том, каким будет наказание за игнорирование повесток в мае.