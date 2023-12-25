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Повістки через смартфон — Умєров розповів про роботу Міноборони над цим питанням

25 грудня 2023 01:24
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Повістки через смартфон — Умєров розповів про роботу Міноборони над цим питанням - мобілізація в Україні
Рустем Умєров. Фото: Олександр Магула/Суспільне
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Міністерство оборони України працює над технічними рішеннями щодо того, аби військовозобов'язані чоловіки отримували сповіщення про необхідність прийти до ТЦК у смартфоні.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю "Суспільному".

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Наразі для впровадження електронних сповіщень триває робота над базами даних. Міноборони вже проаналізувало дев’ять баз різних відомств.

Окрім того, передбачається упорядкування та відповідний облік військовозобов'язаних.

"Це величезний механізм, який треба обговорювати покроково", — запевнив міністр.

До слова, нещодавно віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров запевнив, що повісток у застосунку Дія ніколи не буде.

А до того він ще раз підтвердив, що українці не отримуватимуть військові повістки через мобільний додаток "Дія". При цьому він зазначив, що у планах відомства це питання не значиться.

Нагадаємо, генерал ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що в Україні є проблеми з мобілізацією до лав ЗСУ. Однак змінювати щось у систему призову під час російської війни надто ризиковано.

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