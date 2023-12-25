Повестки через смартфон - Умеров рассказал о работе Минобороны над этим вопросом - мобилизация в Украине

Повестки через смартфон — Умеров рассказал о работе Минобороны над этим вопросом
Министерство обороны Украины работает над техническими решениями по поводу того, чтобы военнообязанные мужчины получали уведомления о необходимости прийти в ТЦК в смартфоне.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью "Суспільному" .
Умеров о повестках через смартфон
В настоящее время для внедрения электронных уведомлений идет работа над базами данных. Минобороны уже проанализировало девять баз разных ведомств.
Кроме того, предполагается составление и соответствующий учет военнообязанных.
"Это огромный механизм, который нужно обсуждать пошагово", — заверил министр.
К слову, недавно вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заверил , что повесток в приложении "Дії" никогда не будет.
К тому же он еще раз подтвердил, что украинцы не будут получать военные повестки из-за мобильного приложения "Дії". При этом он отметил, что в планах ведомства этот вопрос не значится.
Напомним, генерал ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в Украине есть проблемы с мобилизацией в ряды ВСУ. Однако изменять что-либо в системе призыва во время российской войны слишком рискованно.
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