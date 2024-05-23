Повістки на роботі — як штрафуватимуть підприємства за порушення правил мобілізації

Повістка. Фото: chas.cv.ua

В Україні військовозобов'язані можуть отримати повістку від свого роботодавця просто на робочому місці. Також Міноборони зобов'язало роботодавців проконтролювати, аби їхні працівники відвідали ТЦК і СП.

Як можуть покарати роботодавців за порушення правила призову, пояснив юрист практики військового права Данило Гончаренко в коментарі "РБК-Україна".

Читайте також:

Причини для оштрафування роботодавців

"У зв'язку з ухваленням нового закону про внесення змін до законодавства про мобілізацію, підприємства, установи та організації повинні більш активно сприяти мобілізації. Вони зобов'язані вести військовий облік працівників, видавати повістки та виконувати мобілізаційні розпорядження", — розповів Данило Гончаренко.

За словами фахівця, постановою Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів" на роботодавця можуть накласти штраф з кількох причин:

ненадання переліку громадян, які підлягають приписці в ТЦК і СП;

прийняття на роботу призовників/військовозобов'язаних/резервістів, які не стали на військовий облік;

роботодавець не повідомив співробітникам те, що їх викликали до військкомату;

створюються перешкоди для відвідування збірних пунктів і призовних дільниць;

несвоєчасне надання низки документів і відомостей про таких осіб.

Порушення цих пунктів може обернутися покаранням у вигляді фінансового стягнення. Сума, яку повинен буде заплатити роботодавець, — від 34 до 59 тисяч гривень.

"Прийняття на роботу або навчання здійснюється тільки після взяття працівників на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки", — наголосив юрист.

Нагадаємо, представники місцевих виконавчих органів та роботодавці, а також керівники підприємств і організацій, тепер можуть видавати повістки своїм працівникам. Це буде проходити у рамках процесу оповіщення.

Як відомо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня, протягом 60 днів чоловіки повинні оновити свої дані в ТЦК. Однак є категорія військовозобов'язаних, які можуть не оновлювати дані.

Раніше стало відомо, чи зможуть чоловіки отримати водійське посвідчення без оновлення даних в ТЦК.