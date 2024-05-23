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Повестки на работе — как будут штрафовать предприятия за нарушение правил мобилизации

23 мая 2024 20:45
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Повестки на работе — как будут штрафовать предприятия за нарушение правил мобилизации
Повестка. Фото: chas.cv.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Украине военнообязанные могут получить повестку от своего работодателя прямо на рабочем месте. Также Минобороны обязало работодателей проконтролировать, чтобы их работники посетили ТЦК и СП.

Как могут наказать работодателей за нарушение правила призыва, объяснил юрист практики военного права Даниил Гончаренко в комментарии "РБК-Украина".

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"В связи с принятием нового закона о внесении изменений в законодательство о мобилизации, предприятия, учреждения и организации должны более активно способствовать мобилизации. Они обязаны вести военный учет работников, издавать повестки и выполнять мобилизационные распоряжения", — рассказал Даниил Гончаренко.

По словам специалиста, постановлением Кабинета министров "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" на работодателя могут наложить штраф по нескольким причинам:

  • непредоставление перечня граждан, подлежащих приписке в ТЦК и СП;

  • принятие на работу призывников/военнообязанных/резервистов, не вставших на военный учет;

  • работодатель не сообщил сотрудникам то, что их вызвали в военкомат;

  • создаются препятствия для посещения сборных пунктов и призывных участков;

  • несвоевременное предоставление ряда документов и сведений о таких лицах.

Нарушение этих пунктов может обернуться наказанием в виде финансового взыскания. Сумма, которую должен будет заплатить работодатель, — от 34 до 59 тысяч гривен.

"Принятие на работу или обучение осуществляется только после взятия работников на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", — подчеркнул юрист.

Напомним, представители местных исполнительных органов и работодатели, а также руководители предприятий и организаций теперь могут выдавать повестки своим работникам. Это будет проходить в рамках процесса оповещения.

Как известно, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая, в течение 60 дней мужчины должны обновить свои данные в ТЦК. Однако есть категория военнообязанных, которые могут не обновлять данные.

Ранее стало известно, смогут ли мужчины получить водительское удостоверение без обновления данных в ТЦК.

Минобороны
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