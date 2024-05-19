Повестку могут вручить на рабочем месте — в Минобороны объяснили, у кого есть такие полномочия

Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Иллюстративное фото: Общественное

Представители местных исполнительных органов и работодатели, а также руководители предприятий и организаций, теперь могут выдавать повестки своим работникам. Это будет проходить в рамках процесса оповещения.

Об этом рассказал представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в воскресенье, 19 мая.

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Согласно постановлению Кабинета Министров о порядке ведения военного учета, представители местных исполнительных органов и работодатели, а также руководители предприятий и организаций, имеют право проводить оповещение и вручать повестки.

"В соответствии с положениями порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденных постановлением Кабинета Министров, представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, а также работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций осуществляют оповещение, вручение повесток, ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК", — сказал он.

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, повестка считается врученной даже если гражданина, которому она адресована, не смогут найти по месту жительства. Также в этом документе говорится, что повестки можно не только вручать лично, но и отправлять средствами почтовой связи.

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