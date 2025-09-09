Отсрочка родителям детей с инвалидностью - документы для оформления отсрочки

Гражданин в ТЦК пишет заявление. Фото: "Суспільне"

Если у военнообязанного гражданина есть ребенок с инвалидностью, он имеет право на отсрочку от мобилизации. Это право он сохраняет даже после того, как ребенку исполнится 18 лет.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Отсрочка отцу совершеннолетнего ребенка

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку, если на его иждивении находится ребенок с инвалидностью.

Мужчина уточнил, что ребенку уже исполнилось 18 лет, то есть он является совершеннолетним.

Юрист Владислав Дерий в ответе заверил, что отсрочка в такой ситуации должна быть предоставлена.

Список документов

Относительно того, какие документы нужно предоставить сотрудникам ТЦК, Дерий отметил, что это целый пакет документов.

Кроме заявления, гражданин должен принести самостоятельно или отправить по почте следующие документы:

свой военно-учетный документ;

свидетельство о рождении ребенка;

документ об инвалидности ребенка (удостоверение, справка о льготах или состоянии здоровья и т.д.).

