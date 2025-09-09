Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Совершеннолетний ребенок с инвалидностью — как получить отсрочку

Совершеннолетний ребенок с инвалидностью — как получить отсрочку

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 12:20
Отсрочка родителям детей с инвалидностью - документы для оформления отсрочки
Гражданин в ТЦК пишет заявление. Фото: "Суспільне"

Если у военнообязанного гражданина есть ребенок с инвалидностью, он имеет право на отсрочку от мобилизации. Это право он сохраняет даже после того, как ребенку исполнится 18 лет.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Отсрочка отцу совершеннолетнего ребенка

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку, если на его иждивении находится ребенок с инвалидностью.

Мужчина уточнил, что ребенку уже исполнилось 18 лет, то есть он является совершеннолетним.

Юрист Владислав Дерий в ответе заверил, что отсрочка в такой ситуации должна быть предоставлена.

Список документов

Относительно того, какие документы нужно предоставить сотрудникам ТЦК, Дерий отметил, что это целый пакет документов.

Кроме заявления, гражданин должен принести самостоятельно или отправить по почте следующие документы:

  • свой военно-учетный документ;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документ об инвалидности ребенка (удостоверение, справка о льготах или состоянии здоровья и т.д.).

Напомним, мы ранее писали о том, влияет ли на отсрочку отца-одиночки наличие ребенка в вузе.

Добавим, мы сообщали о том, дает ли право на отсрочку наличие троих детей от разных женщин.

дети мобилизация отсрочка родители лицо с инвалидностью
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации