Кого точно не мобілізують у березні 2025 року — повний перелік категорій

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Через повномасштабну війну, яку розпочала Росія, в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. На час особливого періоду військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років призивають до лав ЗСУ. Водночас законодавством визначено низку підстав, за якими окремі категорії громадян звільняються від військової служби.

Кого не мають право мобілізувати у березні 2025 року, розповідаємо далі у матеріалі.

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Хто не підлягає мобілізації у березні 2025 року

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає норми щодо призову громадян на військову службу, надання відстрочки, бронювання або звільнення від військової служби, зокрема під час воєнного стану. Крім того, регулює порядок призову постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Тож, українським законодавством визначено, що мобілізації не підлягають громадяни:

які перебувають на військовому обліку призовників (від 17 до 25 років);

військовозобов'язані до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку або базову військову службу (можуть бути призвані за власним бажанням, підписавши контракт);

старше 60 років (досягли граничного віку для несення служби);

колишні військовополонені (вони можуть продовжити службу виключно за власною згодою);

які визнані непридатними до служби через стан здоров'я за рішенням військово-лікарської комісії (повний Розклад хвороб, з якими не мобілізують, містить наказ Міноборони №402);

які мають інвалідність І, II або III групи (такі особи можуть добровільно вступити до лав ЗСУ на штабні посади, якщо ВЛК визнає їх придатними);

виключені з військового обліку не за станом здоров'я;

ті, хто отримав відстрочку від мобілізації (усі підстави містяться у ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію");

ті, хто мають бронювання, тобто необхідні для роботи в тилу (ст. 25 вищезгаданого закону);

Слід зазначити, що жінки в Україні не підлягають примусовій мобілізації. Вони можуть долучитися до ЗСУ за власним бажанням, підписавши контракт. Водночас деякі категорії жінок зобов'язані стати на військовий облік — наразі йдеться лише про тих, хто має медичну або фармацевтичну освіту.

Крім цього, відповідно до директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ №16/2/1/21409, ухвалена у вересні 2024 року, чоловіків віком від 50 до 60 років можуть мобілізувати виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.

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