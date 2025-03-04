Повторная мобилизация в ВСУ — когда уволенного военного могут призвать во второй раз

Украинские военнослужащие проходят учения. Фото: Виталий Павленко/АрміяInform

Пошел четвертый год полномасштабной войны, которую начала россия против Украины. В условиях военного положения и всеобщей мобилизации, которые продолжаются и дальше, для многих граждан актуальными остаются вопросы призыва на военную службу.

В частности, когда могут повторно мобилизовать ранее уволенных из рядов ВСУ военнослужащих. В этом вопросе разбираемся далее в материале.

Читайте также:

На каких основаниях военные могут быть уволены из рядов ВСУ во время войны

Так, в соответствии со ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", в особый период военнослужащие могут быть уволены по следующим основаниям:

достижение предельного возраста;

состояние здоровья;

вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

семейные обстоятельства или другие уважительные причины и тому подобное.

Военнослужащих увольняют в отставку, если они достигли предельного возраста или признаны ВВК непригодными по состоянию здоровья. Это означает, что лицо больше не подлежит военному учету и не должно становиться на учет в ТЦК.

В других случаях военных увольняют в запас, а значит они должны стать на военный учет в ТЦК и СП и, соответственно, приобретают статус военнообязанного.

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Когда возможна повторная мобилизация военного

Следует отметить, что прямой нормы закона о повторной мобилизации военнослужащих во время общей мобилизации или в особый период не существует. Однако есть определенные обстоятельства, которые могут привести к тому, что военного призовут второй раз.

Так, как уже отмечалось выше, военный, который был уволен в запас, становится на учет в ТЦК и приобретает статус военнообязанного.

Ст. 1 вышеупомянутого закона определяет, что во время особого периода, в частности военного положения и всеобщей мобилизации, все граждане, которые являются военнообязанными или резервистами, а ими могут быть и уволенные военнослужащие, могут быть призваны на службу.

Уже в статусе военнообязанного бывший военный должен официально оформить отсрочку от мобилизации, подав соответствующие документы в ТЦК и СП. Если этого не сделать, лицо могут повторно мобилизовать.

Также повторный призыв возможен, если обстоятельства, которые давали право на отсрочку, изменились.

Напомним, что все основания, которые дают право оформить отсрочку от мобилизации, содержатся в ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее мы писали, когда военного могут перевести на более низкую должность.

Напомним, мы сообщали, на какие выплаты могут рассчитывать мобилизованные при увольнении из рядов ВСУ.

Также мы информировали, когда именно военнообязанный мужчина приобретает статус военнослужащего.