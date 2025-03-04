Повторная мобилизация в ВСУ — когда уволенного военного могут призвать во второй раз

Повторная мобилизация после ухода из ВСУ — когда это возможно
Пошел четвертый год полномасштабной войны, которую начала россия против Украины. В условиях военного положения и всеобщей мобилизации, которые продолжаются и дальше, для многих граждан актуальными остаются вопросы призыва на военную службу.
В частности, когда могут повторно мобилизовать ранее уволенных из рядов ВСУ военнослужащих. В этом вопросе разбираемся далее в материале.
На каких основаниях военные могут быть уволены из рядов ВСУ во время войны
Так, в соответствии со ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", в особый период военнослужащие могут быть уволены по следующим основаниям:
- достижение предельного возраста;
- состояние здоровья;
- вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;
- семейные обстоятельства или другие уважительные причины и тому подобное.
Военнослужащих увольняют в отставку, если они достигли предельного возраста или признаны ВВК непригодными по состоянию здоровья. Это означает, что лицо больше не подлежит военному учету и не должно становиться на учет в ТЦК.
В других случаях военных увольняют в запас, а значит они должны стать на военный учет в ТЦК и СП и, соответственно, приобретают статус военнообязанного.
Когда возможна повторная мобилизация военного
Следует отметить, что прямой нормы закона о повторной мобилизации военнослужащих во время общей мобилизации или в особый период не существует. Однако есть определенные обстоятельства, которые могут привести к тому, что военного призовут второй раз.
Так, как уже отмечалось выше, военный, который был уволен в запас, становится на учет в ТЦК и приобретает статус военнообязанного.
Ст. 1 вышеупомянутого закона определяет, что во время особого периода, в частности военного положения и всеобщей мобилизации, все граждане, которые являются военнообязанными или резервистами, а ими могут быть и уволенные военнослужащие, могут быть призваны на службу.
Уже в статусе военнообязанного бывший военный должен официально оформить отсрочку от мобилизации, подав соответствующие документы в ТЦК и СП. Если этого не сделать, лицо могут повторно мобилизовать.
Также повторный призыв возможен, если обстоятельства, которые давали право на отсрочку, изменились.
Напомним, что все основания, которые дают право оформить отсрочку от мобилизации, содержатся в ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
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⁉️ ПОВТОРНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ ВОЕННОГО ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ⬇️ ✍️ 🎥 Вопросы - ответы адвоката адвокатского объединения "Ювченко & Партнеры" на практических примерах: (публикация от 29.08.2023) ‼️ Возможна ли повторная мобилизация уволенного в запас военного после изменений в ст.2️⃣3️⃣ Закона о мобилизации, в случае наличия других родственников, которые могут иметь осуществлять уход за родственником с инвалидностью ♿️ (в конце публикации образец отказа ТЦК и повторная мобилизация 📌) ☝️ Военный имеет право на увольнение с военной службы в связи ссвязи с наличием таких родственников с инвалидностью ‼️але возможно в дальнейшем после увольнения, уволенный военный не обращается в ТЦК для получения отсрочки и может быть повторно мобилизованным 📌 ☝️ При наличии законных оснований (не фиктивная отсрочка) для получения отсрочки от призыва, возможно получить законное решение при надлежащем обращении в ТЦК с заявлением с приложением подтверждающих документов и в случае НЕ_законного отказа #тцк_и_сп обжаловать в судебном порядке ⚖️ (в конце публикации иск в суд о признании противоправной бездеятельность ТЦК и СП о непредоставлении отсрочки от призыва на военную службу 📌) 📝 Для получения юридической консультации и правовой помощи адвоката в вопросах мобилизации, отсрочки, обжалования неправомерных действий ТЦК, пишите в личные сообщения @yuvchenko_law_company ☎️ Связь Тел. +380 (50) 034 2108 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal) Телеграм: @Yuvchenko_Law_Company https://t.me/Yuvchenko_Law_company 🖥️ http://yuvchenkopartners.com/ #черновцы_адвокат #адвокат_черновцы #адвокат_буковина #буковина_адвокат #Lawyers #адвокат_андрей_ювченко #ювченко_и_партнеры #мобилизация #мобилизация_украина #обжалование_влк #влк #пригодность #непригодность #военная_комиссия #увольнение_зсу #увольнение_нгу #увольнение_инвалидность #перевод_военнослужащего #увольнение_уход #повторная_мобилизация #цьогодня♬ оригинальный звук - |Ювченко & Партнеры|
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