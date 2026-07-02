Повторна ВЛК через втрату слуху: коли військовий має право пройти комісію повторно

Військовослужбовець на військово-лікарській комісії. Фото: veteran.com.ua, inseinin.com.ua

Світлана Красноштан Редактор

Військовослужбовець має право на уточнення свого актуального стану здоров’я, якщо має певні погіршення чи загострення хвороб. Якщо після попередньої військово-лікарської комісії пройшло три місяці, він може наполягати на повторній ВЛК. Для цього потрібно подати рапорт на ім’я командира частини.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-лікарська комісія для цивільних і військових

Військово-лікарська комісія є ключовим елементом як військового обліку загалом, так і мобілізації зокрема. Саме результати ВЛК надають інформацію в територіальний центр комплектування про можливість призову того чи іншого громадянина.

Військово-лікарська комісія може визнати громадянина як придатним, так і непридатним до військової служби. Існують і проміжні варіанти, як-от "придатний до служби у частинах забезпечення, ТЦК, військових вишах" чи "тимчасово непридатний".

Право на проходження військово-лікарської комісії мають не тільки військовозобов’язані громадяни. Військовослужбовці теж можуть пройти ВЛК за потреби.

Погіршення стану здоров’я: військовий має написати рапорт

До юристів звернулася громадянка, родич якої був мобілізований до лав ЗСУ. Зараз у нього погіршилася ситуація зі слухом, тож громадянка поцікавилася, чи може такий військовий пройти повторну військово-лікарську комісію.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що таке право у військового є. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Оскільки після попередньої ВЛК минуло 3 місяці, а стан військового заважає службі, він має право просити про повторне проходження військово-лікарської комісії у зв'язку з погіршенням стану здоров'я".

Дерій пояснив, що саме потрібно зробити: "Для цього військовий повинен написати рапорт на ім'я командира своєї навчальної частини. У рапорті зазначити: "Прошу направити мене на проходження військово-лікарської комісії з метою визначення придатності до військової служби у зв'язку із різким погіршенням стану здоров'я: хронічною нейросенсорною приглуховатістю (не чую мову нормальної гучності), що унеможливлює якісне виконання службових обов'язків та загрожує життю особового складу під час бойових дій". Якщо вдасться отримати бодай якісь довідки від ЛОРа з військового госпіталю, їх обов'язково треба додати до рапорту".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як треба проходити військово-лікарську комісію військовослужбовцю.

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані, можуть пройти військово-лікарську комісію. Це потрібно для встановлення актуального стану здоров’я і придатності до військової служби. Юристи пояснили, хто має видати військовому направлення на ВЛК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що ТЦК не може вимагати від громадянина проходження повторної ВЛК у іншій лікарні.

Військово-лікарська комісія може визнати громадянина тимчасово непридатним до військової служби. Такі особи мають пройти повторну ВЛК через кілька місяців. Повторна військово-лікарська комісія проходить у тій самій лікарні, що і попередня.