Тимчасова непридатність: строки для переогляду можуть бути різними

Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: Житомирський ОТЦК

На військово-лікарській комісії громадянина можуть визнати тимчасово непридатним до військової служби. Тимчасово непридатні громадяни мають обов’язково пройти переогляд. Юристи пояснили, коли саме потрібно проходити переогляд тимчасово непридатним.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Тимчасова і повна непридатність після ВЛК

Військово-лікарська комісія є основним елементом загальної мобілізації в Україні. Саме завдяки висновкам ВЛК визначається придатність загалом та ступінь придатності того чи іншого громадянина до військової служби.

Крім того, у деяких випадках громадянин може бути визнаний непридатним до військової служби. Це може бути як повна, так і тимчасова непридатність.

У випадку із повною непридатністю громадянин має бути виключений з військового обліку. Повернути його на облік законним шляхом після цього неможливо.

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Як довго може тривати тимчасова непридатність

У випадку із тимчасовою непридатністю ситуація є іншою. Варто зазначити, що такий статус, "тимчасово непридатний", громадянин може отримати, наприклад, після операції, для реабілітації та відновлення.

Таким чином, тимчасово непридатні громадяни можуть бути через деякий час визнані придатними і мобілізовані. Юристи пояснили, коли саме це може відбутися.

Юрист Владислав Дерій зазначив, що тимчасово непридатні громадянин обов’язково мають пройти переогляд для встановлення актуального стану здоров’я і, відповідно, придатності до військової служби. Згідно із законом, який регулює питання військового обліку й мобілізації, переогляд відбувається через 6-12 місяців. Тож тимчасова непридатність може бути надана як на пів року, так і на цілий рік, залежно від серйозності проблем зі здоров’ям і часу, потрібного на лікування та реабілітацію.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, коли тимчасово непридатний громадянин може виїжджати за кордон.

Тимчасова непридатність після ВЛК надається на певний термін з обов’язковим переглядом на повторній військово-лікарській комісії. Частина з таких громадян має право виїжджати з України.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна отримати статус "тимчасова непридатність" без проходження ВЛК.

Статус "тимчасово непридатний" громадянин може отримати тільки після військово-лікарської комісії. Колишній обмежено придатний не може автоматично стати тимчасово непридатним.