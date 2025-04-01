Мобилизация в Украине 2025 — какие документы нужны для повторной ВВК

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

В Украине все граждане, которые ранее получили статус от ВВК "ограниченно пригодный к военной службе", должны пройти повторный медицинский осмотр до 5 июня 2025 года. Сроки прохождения медкомиссии были продлены из-за больших очередей. Кроме того, военно-врачебная комиссия переходит в цифровой формат.

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Что изменилось в алгоритме прохождения ВВК и какие документы обязательно нужны, рассказал старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук в комментарии "Суспільному".

Какие изменения в прохождении ВВК действуют в апреле 2025 года

Как рассказал работника ТЦК, если раньше у медучреждений и территориальных центров были большие очереди, то после введения цифровизации ситуация изменилась в лучшую сторону.

"С ноября 2024 года начал действовать первый этап цифровизации, в приложении "Резерв+" создали возможность направлять военнообязанных на ВВК, путем генерации электронных направлений. Таким образом это уменьшает загруженность", — пояснил он.

Тарас Гусарук добавил, что на втором этапе, который начался в марте 2025 года и будет продолжаться до начала апреля, четко определен срок, когда военнообязанный должен пройти ВВК, благодаря чему можно будет избежать больших очередей.

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: АрміяInform

Какой алгоритм прохождения ВВК в апреле 2025 года

Для прохождения ВВК лицо должно получить направление. Если раньше необходимо было идти в ТЦК, то сейчас его можно сгенерировать через приложение "Резерв+". Человек получит сообщение с определенным сроком для прохождения медкомиссии. Завершающим этапом является получение заключения ВВК в электронном кабинете или на бумаге.

Тарас Гусарук советует всем военнообязанным гражданам тщательно готовиться к прохождению ВВК. В частности необходимо обратиться к семейному врачу, чтобы обновить медицинские данные в электронной системе здравоохранения. Также эти данные будут заполнены и в бумажном варианте.

Нужно сдать все необходимые анализы и пройти обследование. В регистратуре учреждения здравоохранения должны предоставить:

карточку обследования и медицинского осмотра, которую в дальнейшем будут заполнять врачи;

корешки на прием ко всем необходимым врачам.

Если лицо не имеет декларации с семейным врачом, то оно может обследоваться в частной клинике, однако пока такие учреждения не имеют доступа к электронной системе, поэтому их выводы подаются исключительно в бумажном виде.

"Впоследствии мы планируем вообще отказаться от бумажных носителей и поэтому в этом случае семейный врач играет важную роль. Нужно в первую очередь обратиться к нему, чтобы обновить свои медицинские данные, ввести их в электронную систему здравоохранения, а затем их можно будет увидеть и подтянуть к соответствующим выводам через электронный кабинет ВВК, который уже функционирует", — пояснил работник ТЦК.

Какие документы нужны для прохождения ВВК

Перед повторным прохождением ВВК ограниченно пригодным нужно подготовить следующие документы:

Направление на ВВК — сгенерированное через приложение "Резерв+" или бумажный документ с ТЦК. Медицинская карта — с актуальными данными от семейного врача или другого медицинского учреждения. Результаты обследований — особенно, если у вас есть хронические заболевания или проблемы со здоровьем. Паспорт и военный билет — обязательно иметь оригиналы документов.

Мужчина смотрит документы. Фото: depositphotos.com

Важно: "ограниченно пригодным", которые вовремя не пройдут ВВК грозит штраф от ТЦК в размере от 17 до 25, 5 тыс. грн.

Однако, как добавил представитель ТЦК, если возникнет такая ситуация, что очереди по состоянию на июнь 2025 года будут оставаться большими, то сроки могут снова пересмотреть.

"А нам бы этого не хотелось, поскольку мы сейчас в такой ситуации находимся, что каждый день — это чья-то жизнь", — отметил Тарас Гусарук.

Ранее мы писали, как могут наказать военнообязанных, которые сгенерируют электронное направление, но не придут на ВВК.

Напомним, мы сообщали, когда могут отменить решение военно-врачебной комиссии.