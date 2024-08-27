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Повторне взяття на військовий облік виключених — адвокат розповів про законність

27 серпня 2024 06:37
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи законно поновлювати виключених з військового обліку
Військовозобов'язаний чоловік в територіальному центрі комплектування. Фото: Звягельський районний ТЦК та СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

За певними підставами громадяни України можуть бути виключені з військового обліку. У такому разі особа втрачає статус військовозобов'язаного, резервіста або призовника й відповідно на неї не поширюються обов'язки з військового обліку. Зокрема така особа не може бути призвана під час мобілізації.

Проте, чи можуть такого громадянина повторно взяти на військовий облік та чи будуть законними такі дії з боку ТЦК та СП, на ці питання відповів адвокат Ростислав Кравець

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Кого можуть виключити з військового обліку

Відповідно до постанови КМУ №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", з військового обліку можуть виключити осіб, які: 

  • раніше були засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
  • визнані ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку через стан здоров'я;
  • досягли граничного віку перебування в запасі;
  • призвані чи прийняті на військову службу;
  • проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
  • відмовилися від українського громадянства і покинули Україну;
  • померли.

 

Кого можуть виключити з військового обліку
Військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Фото: google.com

Чи можуть поновити на військовий облік виключених з нього

Як зауважив адвокат, якщо вас виключили з військового обліку через стан здоров'я та є відповідний запис про це у військово-обліковому документі, то у такому разі ви не є військовозобов'язаною особою, а отже повторно взяти на військовий облік вас не мають право. Такі дії ТЦК однозначно будуть протиправними.

Кравець радить у такій ситуації звертатися за допомогою до адвоката та подавати відповідну скаргу до суду. Правозахисник наголосив, що поновитися на військовому обліку особа може виключно за власним бажанням.

Якщо мова йде про виключення через стан здоров'я, то у такому разі необхідно пройти ВЛК і саме комісія вирішуватиме, чи дозволяє здоров'я повторно стати на військовий облік. 

 

Раніше ми інформували, коли інвалідність не є підставою для виключення з військового обліку.

Нагадаємо, ми писали, чи треба проходити військово-лікарську комісію виключеним з військового обліку. 

Також ми повідомляли, кому необхідна довідка про зняття з військового обліку та як отримати цей документ.

закон здоров'я військовий облік мобілізація військовослужбовці

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