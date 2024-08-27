Мобилизация в Украине — законно ли возобновлять исключенных из военного учета

Военнообязанный мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: Звягельский районный ТЦК и СП/Facebook

По определенным основаниям граждане Украины могут быть исключены из военного учета. В таком случае лицо теряет статус военнообязанного, резервиста или призывника и соответственно на него не распространяются обязанности военного учета. В частности, такое лицо не может быть призвано во время мобилизации.

Однако могут ли такого гражданина повторно взять на военный учет и будут ли законными такие действия со стороны ТЦК и СП, на эти вопросы ответил адвокат Ростислав Кравец.

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Кого могут исключить из военного учета

Согласно постановлению КМУ №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", из военного учета могут исключить лиц, которые:

ранее были приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

признаны ВВК непригодными к военной службе с исключением из военного учета из-за состояния здоровья;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

призванные или принятые на военную службу;

проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

отказались от украинского гражданства и покинули Украину;

умерли.

Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото: google.com

Могут ли возобновить на военный учет исключенных из него

Как отметил адвокат, если вас исключили из военного учета из-за состояния здоровья и есть соответствующая запись об этом в военно-учетном документе, то в таком случае вы не являетесь военнообязанным лицом, а значит повторно взять на военный учет вас не имеют права. Такие действия ТЦК будут однозначно противоправными.

Кравец советует в такой ситуации обращаться за помощью к адвокату и подавать соответствующую жалобу в суд. Правозащитник подчеркнул, что восстановиться на военном учете лицо может исключительно по собственному желанию.

Если речь идет об исключении из-за состояния здоровья, то в таком случае необходимо пройти ВВК и именно комиссия будет решать, позволяет ли здоровье повторно встать на военный учет.

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