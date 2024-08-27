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Повторное взятие на военный учет исключенных — адвокат рассказал о законности

27 августа 2024 06:37
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — законно ли возобновлять исключенных из военного учета
Военнообязанный мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: Звягельский районный ТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

По определенным основаниям граждане Украины могут быть исключены из военного учета. В таком случае лицо теряет статус военнообязанного, резервиста или призывника и соответственно на него не распространяются обязанности военного учета. В частности, такое лицо не может быть призвано во время мобилизации.

Однако могут ли такого гражданина повторно взять на военный учет и будут ли законными такие действия со стороны ТЦК и СП, на эти вопросы ответил адвокат Ростислав Кравец.

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Кого могут исключить из военного учета

Согласно постановлению КМУ №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", из военного учета могут исключить лиц, которые:

  • ранее были приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
  • признаны ВВК непригодными к военной службе с исключением из военного учета из-за состояния здоровья;
  • достигли предельного возраста пребывания в запасе;
  • призванные или принятые на военную службу;
  • проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
  • отказались от украинского гражданства и покинули Украину;
  • умерли.

 

Кого могут исключить из военного учета
Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото: google.com

Могут ли возобновить на военный учет исключенных из него

Как отметил адвокат, если вас исключили из военного учета из-за состояния здоровья и есть соответствующая запись об этом в военно-учетном документе, то в таком случае вы не являетесь военнообязанным лицом, а значит повторно взять на военный учет вас не имеют права. Такие действия ТЦК будут однозначно противоправными.

Кравец советует в такой ситуации обращаться за помощью к адвокату и подавать соответствующую жалобу в суд. Правозащитник подчеркнул, что восстановиться на военном учете лицо может исключительно по собственному желанию.

Если речь идет об исключении из-за состояния здоровья, то в таком случае необходимо пройти ВВК и именно комиссия будет решать, позволяет ли здоровье повторно встать на военный учет.

 

Ранее мы информировали, когда инвалидность не является основанием для исключения из военного учета.

Напомним, мы писали, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию исключенным из военного учета.

Также мы сообщали, кому необходима справка о снятии с военного учета и как получить этот документ.

закон здоровье военный учет мобилизация военнослужащие

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