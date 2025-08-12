Відео
Працевлаштування без ВОД — чи можливо це

Працевлаштування без ВОД — чи можливо це

Дата публікації: 12 серпня 2025 20:00
Працевлаштування військовозобов'язаного без ВОД — як можна знайти роботу
Електронний військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо у військовозобов’язаного громадянина немає військово-облікового документа, він не зможе влаштуватися на роботу. Для працевлаштування достатньо мали електронний ВОД, зокрема, у застосунку "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Військово-обліковий документ — обов’язково чи ні

Під час дії воєнного стану працевлаштування громадян, які перебувають на військовому обліку, відбувається в особливому форматі.

Зокрема, підприємства, які мають зобов’язання перед ТЦК, повинні дотримуватися усіх вимог при працевлаштуванні таких осіб.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його взяти на роботу, якщо у нього немає військово-облікового документу.

"Без військово-облікового документа Вас на роботу не візьмуть на жодному підприємстві", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Як викрутитися у ситуації з відсутністю паперового ВОД

Разом з тим, юрист пояснив, що треба робити громадянину у такому випадку.

Він може сформувати електронний військово-обліковий документ, який є рівнозначним паперовому документу.

Цей документ можна підтягнути через портал "Дія", або ж встановити застосунок "Резерв+", який і є відображенням електронного військово-облікового документа.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи мають надати для працевлаштування військовозобов’язані громадяни.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна брати на роботу працівника з електронним військовим квитком, але без військового звання.

воєнний стан військовий квиток військовозобов'язані військово-обліковий документ працевлаштування
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
