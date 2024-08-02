Відновлення військово-облікового документу - покрокова інструкція

Втратив військовий квиток — що робити
Після втрати військового квитка військовозобов’язаний громадянин має звернутися до територіального центру комплектування. Там він повинен надати документи, які засвідчать особу і місце проживання чи реєстрації, а також, імовірно, пройти військово-лікарську комісію.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євгеній Середницький.
Візит до ТЦК
Якщо військовозобов’язаний громадянин втратив військовий квиток, він має звернутися до територіального центру комплектування для відновлення цього документу.
У ТЦК громадянин має повідомити про необхідність відновлення військово-облікового документу та про причини такого кроку.
Що потрібно для відновлення військового квитка
Для візиту у територіальний центр комплектування з метою відновлення втраченого військового квитка військовозобов’язаний громадянин має принести з собою документи, які засвідчують його особу та місце проживання / реєстрації.
Заяву на відновлення необхідно обов’язково зареєструвати у ТЦК.
Чи треба проходити ВВК
Крім того, перед відновленням військово-облікового документу громадянину доведеться пройти військово-лікарську комісію.
Цей процес необхідний для того, аби встановити актуальний висновок щодо придатності до військової служби.
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