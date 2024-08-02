Відновлення військово-облікового документу - покрокова інструкція

Військовий квиток. Фото: Depositphotos

Після втрати військового квитка військовозобов’язаний громадянин має звернутися до територіального центру комплектування. Там він повинен надати документи, які засвідчать особу і місце проживання чи реєстрації, а також, імовірно, пройти військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євгеній Середницький.

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Візит до ТЦК

Якщо військовозобов’язаний громадянин втратив військовий квиток, він має звернутися до територіального центру комплектування для відновлення цього документу.

У ТЦК громадянин має повідомити про необхідність відновлення військово-облікового документу та про причини такого кроку.

Що потрібно для відновлення військового квитка

Для візиту у територіальний центр комплектування з метою відновлення втраченого військового квитка військовозобов’язаний громадянин має принести з собою документи, які засвідчують його особу та місце проживання / реєстрації.

Заяву на відновлення необхідно обов’язково зареєструвати у ТЦК.

Чи треба проходити ВВК

Крім того, перед відновленням військово-облікового документу громадянину доведеться пройти військово-лікарську комісію.

Цей процес необхідний для того, аби встановити актуальний висновок щодо придатності до військової служби.

Раніше ми писали, що таке тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і хто повинен його отримати.

Нагадаємо, ми розповідали, який вигляд повинен мати військовий квиток, як заповнюється документ і що означає кожен пункт.

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