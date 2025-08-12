Видео
Трудоустройство без ВУД — возможно ли это

Трудоустройство без ВУД — возможно ли это

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 20:00
Трудоустройство военнообязанного без ВУД — как можно найти работу
Электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если у военнообязанного гражданина нет военно-учетного документа, он не сможет устроиться на работу. Для трудоустройства достаточно иметь электронный ВУД, в частности, в приложении "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Военно-учетный документ — обязательно или нет

Во время действия военного положения трудоустройство граждан, состоящих на воинском учете, происходит в особом формате.

В частности, предприятия, которые имеют обязательства перед ТЦК, должны соблюдать все требования при трудоустройстве таких лиц.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его взять на работу, если у него нет военно-учетного документа.

"Без военно-учетного документа Вас на работу не возьмут ни на одном предприятии", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Как выкрутиться в ситуации с отсутствием бумажного ВУД

Вместе с тем, юрист объяснил, что надо делать гражданину в таком случае.

Он может сформировать электронный военно-учетный документ, который является равнозначным бумажному документу.

Этот документ можно подтянуть через портал "Дія", или же установить приложение "Резерв+", которое и является отображением электронного военно-учетного документа.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы должны предоставить для трудоустройства военнообязанные граждане.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли брать на работу работника с электронным военным билетом, но без воинского звания.

военное положение военный билет военнообязанные военно-учетный документ трудоустройство
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
