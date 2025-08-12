Трудоустройство военнообязанного без ВУД — как можно найти работу

Трудоустройство без ВУД — возможно ли это
Если у военнообязанного гражданина нет военно-учетного документа, он не сможет устроиться на работу. Для трудоустройства достаточно иметь электронный ВУД, в частности, в приложении "Резерв+".
Военно-учетный документ — обязательно или нет
Во время действия военного положения трудоустройство граждан, состоящих на воинском учете, происходит в особом формате.
В частности, предприятия, которые имеют обязательства перед ТЦК, должны соблюдать все требования при трудоустройстве таких лиц.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его взять на работу, если у него нет военно-учетного документа.
"Без военно-учетного документа Вас на работу не возьмут ни на одном предприятии", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Как выкрутиться в ситуации с отсутствием бумажного ВУД
Вместе с тем, юрист объяснил, что надо делать гражданину в таком случае.
Он может сформировать электронный военно-учетный документ, который является равнозначным бумажному документу.
Этот документ можно подтянуть через портал "Дія", или же установить приложение "Резерв+", которое и является отображением электронного военно-учетного документа.
