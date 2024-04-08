Работники телемарафона "Єдині новини" получили бронирование от мобилизации

Ведущая телемарафона "Єдині новини". Фото: detector.media

Министерство культуры подтвердило для телеканалов, участвующих в марафоне "Єдині новини", статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это означает, что их работники подлежат бронированию от мобилизации.

Об этом сообщает издание Интерфакс со ссылкой на Минкульт.

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Так, согласно указу Минкульта, статус критически важных получил:

телеканал "Мы-Украина";

телеканал "1+1";

телеканал ICTV;

телеканал "Интер";

телеканал "Рада";

телеканал "Суспільні новини".

Кроме того, отмечается, что с начала 2024 года соответствующий статус критически важных получили:

представительство Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС);

представительство Deutsche Welle;

информационное агентство "Укринформ";

ООО "Новый канал";

ООО "Старлайт медиа";

ООО "Телеканал СТБ";

ООО "Небоскреб медиа";

ООО "УНИАН ТВ";

ЧАО "ТК "ТЭТ";

ООО "ТРК "НБМ";

Национальный союз журналистов Украины.

Ранее мы сообщали о том, какие документы необходимы в 2024 году для бронирования работников от мобилизации. Также стало известно о том, имеет ли право ТЦК аннулировать бронирование 34-летнего студента.