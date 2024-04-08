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Работники телемарафона "Єдині новини" получили бронирование от мобилизации

8 апреля 2024 13:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Работники телемарафона "Єдині новини" получили бронирование от мобилизации
Ведущая телемарафона "Єдині новини". Фото: detector.media
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министерство культуры подтвердило для телеканалов, участвующих в марафоне "Єдині новини", статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это означает, что их работники подлежат бронированию от мобилизации.

Об этом сообщает издание Интерфакс со ссылкой на Минкульт.

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Так, согласно указу Минкульта, статус критически важных получил:

  • телеканал "Мы-Украина";
  • телеканал "1+1";
  • телеканал ICTV;
  • телеканал "Интер";
  • телеканал "Рада";
  • телеканал "Суспільні новини".

Кроме того, отмечается, что с начала 2024 года соответствующий статус критически важных получили:

  • представительство Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС);
  • представительство Deutsche Welle;
  • информационное агентство "Укринформ";
  • ООО "Новый канал";
  • ООО "Старлайт медиа";
  • ООО "Телеканал СТБ";
  • ООО "Небоскреб медиа";
  • ООО "УНИАН ТВ";
  • ЧАО "ТК "ТЭТ";
  • ООО "ТРК "НБМ";
  • Национальный союз журналистов Украины.

Ранее мы сообщали о том, какие документы необходимы в 2024 году для бронирования работников от мобилизации. Также стало известно о том, имеет ли право ТЦК аннулировать бронирование 34-летнего студента.

война
Минкульт
телевидение
телемарафон
мобилизация
бронирование
война в Украине

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