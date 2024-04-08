Работники телемарафона "Єдині новини" получили бронирование от мобилизации
Министерство культуры подтвердило для телеканалов, участвующих в марафоне "Єдині новини", статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это означает, что их работники подлежат бронированию от мобилизации.
Об этом сообщает издание Интерфакс со ссылкой на Минкульт.
Журналисты каких каналов подлежат бронированию
Так, согласно указу Минкульта, статус критически важных получил:
- телеканал "Мы-Украина";
- телеканал "1+1";
- телеканал ICTV;
- телеканал "Интер";
- телеканал "Рада";
- телеканал "Суспільні новини".
Кроме того, отмечается, что с начала 2024 года соответствующий статус критически важных получили:
- представительство Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС);
- представительство Deutsche Welle;
- информационное агентство "Укринформ";
- ООО "Новый канал";
- ООО "Старлайт медиа";
- ООО "Телеканал СТБ";
- ООО "Небоскреб медиа";
- ООО "УНИАН ТВ";
- ЧАО "ТК "ТЭТ";
- ООО "ТРК "НБМ";
- Национальный союз журналистов Украины.
Ранее мы сообщали о том, какие документы необходимы в 2024 году для бронирования работников от мобилизации. Также стало известно о том, имеет ли право ТЦК аннулировать бронирование 34-летнего студента.
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