Представители ЖЭКов и ОСББ могут вручать повестки, — Командование Сухопутных войск

Вручение повестки военнообязанному. Фото: Житомирский городской совет

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. Повестки призывникам могут выдавать даже работники ЖЭКов и ОСББ.

Об этом заявил представитель Командования Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире РБК-Украина.

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"Вручение повесток осуществляется представителями органов местной власти — это могут быть представители ТЦК и СП, руководители предприятий всех форм собственности, представители ЖЭКов и ОСМД, а также поселковые председатели, старосты и представители территориальных громад", — сказал Фитьо.

По его словам, именно те лица, которые могут вручать повестки военнообязанным гражданам для прохождения ВЛК и уточнения военно-учетных данных.

В то же время он отметил, что в случае оставления повестки в дверях или в почтовом ящике военнообязанном — это его просто проинформировали, что стоит обратиться в ТЦК и СП. Однако он может проигнорировать, потому что повестку нужно вручать лично в руки.

Также при смене места жительства у призывника есть семь дней, чтобы стать на учет в новый ТЦК по месту жительства, если этого не сделать — он будет считаться уклонистом.

Кроме того, как отметил Фитьо, спортзал и ресторан — это общественные места, и раздавать там повестки законом не запрещено.

Напомним, что начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что россияне всячески пытаются расшатать бешеными темпами выдумки о том, что в Украине принудительно мобилизуют женщин. Но все гораздо проще.

Мы также писали, что сотрудники Службы судебной охраны подлежат принудительной мобилизации. Однако, если у них есть "бронь", согласно действующему законодательству, призыва можно избежать.