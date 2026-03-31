Призов в Україні з 1 квітня: чоловіків 50+ не пошлють на фронт

Військовослужбовці віком від 50 років. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Військовозобов’язані громадяни, старші 50 років, формально підпадають під мобілізацію. Але на практиці з 1 квітня їх навряд чи посилатимуть у бойові підрозділи. Це, скоріш за все, будуть підрозділи забезпечення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі УНІАН.

Призов осіб, старших 50 років

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. Він був оголошений після того, як 24 лютого 2022 року на усій території України запровадили режим воєнного стану.

З 1 квітня 2026 року правила мобілізації дещо зміняться. Це, зокрема, стосується і громадян, яким виповнилося 50 років.

Юристи пояснили, які зміни торкнуться цієї категорії військовозобов’язаних: "Для чоловіків 50+ і 55+ мобілізація має свої нюанси. Зокрема, щодо того, куди відправляють 50+ в Україні служити".

Мобілізація буде, але не на фронт

У статті йдеться про те, що формально ця категорія підпадає під мобілізацію: "Чоловіки старше 50 років не підлягають призову, якщо у них є відстрочка або бронь. Тобто, якщо вони закріплені за організаціями та підприємствами для роботи в тилу".

Можливе також і повне звільнення від служби армії. Та причиною тут стане не вік, а стан здоров'я кожного конкретного громадянина.

Щодо того, куди саме мобілізують цих громадян, то, як зазначили фахівці, це навряд чи буде лінія бойового зіткнення. У статті наголошується: "Це, найчастіше, не перша лінія оборони, а тилові підрозділи та підрозділи забезпечення, де важливим є насамперед досвід, професійні знання та вміння організувати процеси".

Є кілька підстав, за яких особи старше 60 років можуть бути мобілізовані.

Є кілька підстав, за яких особи старше 60 років можуть бути мобілізовані. Так, громадяни, які мають звання "генерал", "бригадний генерал", "генерал-майор", "генерал-лейтенант" можуть бути призвані до Збройних сил навіть після досягнення 60-річного віку, бо для таких осіб граничний вік під час воєнного стану продовжений до 65 років.

мобілізація громадян до 25 років можлива, якщо вони перебувають у статусі резервіста.

мобілізація громадян до 25 років можлива, якщо вони перебувають у статусі резервіста. Йдеться про тих осіб, які встигли пройти строкову службу, а також про громадян, які закінчили військову кафедру при цивільних вишах, отримавши звання офіцера запасу.