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Прийшла повістка при наявності броні — юрист пояснив, що робити

24 квітня 2024 13:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Прийшла повістка при наявності броні — юрист пояснив, що робити
Вручення повістки військовозобов'язаному. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В умовах мобілізації в Україні, повістки можуть бути вручені всім військовозобов'язаним чоловікам, включаючи тих, хто раніше отримав офіційне підтвердження відстрочки або броні.

Про це розповів юрист Михайло Лобунько в коментарі для РБК-Україна у середу, 24 квітня.

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Що робити, якщо у вас є відстрочка, але ви отримали повістку

Через недоліки в координації та актуалізації даних під час воєнного стану, представники ТЦК та СП можуть випадково відправляти повістки, навіть тим, хто має офіційну відстрочку. Лобунько зазначає, що особи з відстрочкою повинні пред’явити докази свого статусу в ТЦК та СП після отримання повістки.

ТЦК та СП можуть запросити пройти медичний огляд та оновити особисті дані, що є законною вимогою.

"Це призводить до того, що дуже часто військовозобов’язаним можуть надходити повістки, навіть попри те, що ці люди є заброньованими на період мобілізації та на воєнний час і перебувають на спеціальному військовому обліку. Звичайно, після отримання повістки тими, у кого є відстрочка від мобілізації у вигляді бронювання, потрібно з’явитись до ТЦК та СП і надати докази бронювання", — радить юрист.

Які документи потрібні для підтвердження відстрочки 

Для підтвердження відстрочки використовується витяг з наказу Міністерства економіки України.

"Отже, потрібно в будь-якому випадку дати розуміння представникам ТЦК та СП, що людина має законну підставу для відстрочки від мобілізації і не переховується. Такий підхід дозволить уникнути зайвих проблем і своєчасно проінформувати ТЦК та СП", — підсумовує Лобунько.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, за якої умови заброньовані чоловіки зможуть виїжджати за кордон.

В цей час Кабінет міністрів України працює над новим порядком електронного бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія". Це вже друга спроба запустити цей механізм. 

Україна
мобілізація
бронювання
відстрочка
ТЦК та СП

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