Пришла повестка при наличии брони — юрист объяснил, что делать

Вручение повестки военнообязанному. Фото: скриншот

В условиях мобилизации в Украине повестки могут быть вручены всем военнообязанным мужчинам, включая тех, кто ранее получил официальное подтверждение отсрочки или брони.

Об этом рассказал юрист Михаил Лобунько в комментарии для РБК-Украина в среду, 24 апреля.

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Что делать, если у вас есть отсрочка, но вы получили повестку

Из-за недостатков координации и актуализации данных во время военного положения, представители ТЦК и СП могут случайно отправлять повестки, даже тем, кто имеет официальную отсрочку. Лобунько отмечает, что лица с отсрочкой должны предъявить доказательства своего статуса ТЦК и СП после получения повестки.

ТЦК и СП могут пригласить пройти медицинское освидетельствование и обновить личные данные, являющиеся законным требованием.

"Это приводит к тому, что очень часто военнообязанным могут поступать повестки, даже несмотря на то, что эти люди забронированы на период мобилизации и на военное время и находятся на специальном военном учете. Конечно, после получения повестки теми, у кого есть отсрочка от мобилизации в виде бронирования, нужно явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства бронирования", — советует юрист.

Какие документы нужны для подтверждения отсрочки

Для подтверждения отсрочки используется выписка из приказа Министерства экономики Украины.

"Итак, нужно в любом случае дать понимание представителям ТЦК и СП, что человек имеет законное основание для отсрочки от мобилизации и не скрывается. Такой подход позволит избежать лишних проблем и своевременно проинформировать ТЦК и СП", — заключает Лобунько.

Напомним, что эксперт объяснил, при каких условиях забронированные мужчины смогут выезжать за границу.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров Украины работает над новым порядком электронного бронирования военнообязанных через приложение "Действие". Это уже вторая попытка запустить этот механизм.