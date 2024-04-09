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Пограничники задержали уклониста, который почти неделю бродил в горах

9 апреля 2024 23:49
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Мужчина из Харькова хотел незаконно пересечь украинско-румынскую границу
Пограничники задержали уклониста. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Недалеко от украинско-румынской границы, в Карпатах, пограничники задержали 42-летнего харьковчанина. Скрываясь от мобилизации, мужчина хотел незаконно добраться до Румынии, но заблудился в горах.

Об этом сегодня, 9 апреля, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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На заснеженном склоне истощенного украинца с рюкзаком заметил пограничный наряд. Военнослужащие помогли нарушителю спуститься с горы и доставили его в пограничный отряд. Мужчину напоили горячим чаем и накормили.

Харьковчанин рассказал, что планировал таким образом незаконно добраться в одну из стран ЕС.

"Смельчак сам прокладывал маршрут, но признался, что несколько раз терял ориентировку в горной местности и преодолел пешком расстояние ориентировочно от 50 до 70 километров. Пять ночей "турист" спал под открытым небом в спальном мешке, неоднократно слышал волков, кабанов и оленей, а в один из дней встретил на горной долине карпатскую рысь" , — говорится в сообщении пограничников.

За попытку незаконного пересечения госграницы на правонарушителя составлен админпротокол. Дальнейшую судьбу "горе-туриста" решит суд.

Также 9 апреля мы сообщали, что СБУ разоблачила несколько схем для уклонистов — среди нарушителей глава ВЛК и мобилизованный депутат.

Ранее нардеп объяснил, что грозит уклонистам, которые отказываются пройти медосмотр.

война
Карпаты
пограничники
мобилизация
уклонисты

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