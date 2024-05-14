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Продаж палива може пірнути в хаос — перевізникам бензину може не вистачити одного документа від ТЦК

14 травня 2024 23:58
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Продаж палива на межі колапсу — як на це впливає проходження ВЛК та ТЦК водіями вантажівок
Перевірка документів у водіїв вантажівок. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon/photos
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Згідно із новим законом про мобілізацію, який набере чинності 18 травня, за кордон перестануть пускати вантажівки з водіями, які не мають QR-коду з ТЦК. Саме із цих причин в Україні може настати паливний колапс.

Про це розповів директор мережі АЗС Дмитро Леушкін в ефірі "КИЇВ24".

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Від 18 травня в Україні може настати криза палива

Коли новий закон про мобілізацію почне діяти, в Україні є загроза настання паливного колапсу. Адже без пройдених комісій у ТЦК та ВЛК водіїв можуть не випустити за кордон за паливно-мастильними матеріалами.

"Від 18 числа за кордон перестануть пускати вантажівки з водіями, які не мають QR-коду з ТЦК та ВЛК. Якщо таке трапиться, то у нас буде паливна криза, отак, що вже на порозі. І це може бути пов'язано не тільки з паливно-мастильними матеріалами, але й з ліками, з усім-усім. Ви розумієте, що ми все імпортуємо. І якщо лише 5 відсотків вантажівок залишиться на рейсі. Це буде колапс", — наголосив Леушкін.

Запас палива на АЗС на два тижні

За його словами, прописати закон — це одне, а зробити його — це інше.

"І це вирішувати має кожен водій, ТЦК, а потім ВЛК. А потім, може, бронь, але це неточно. Ви розумієте, що між цим може бути. Два тижні — це запас, який на АЗС. Максимум на два тижні", — додав директор мережі АЗС.

Нагадаємо, що Кабмін також вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Це стосується бронювання саме працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їхніх підрядних організацій.

Раніше ми вже наголошували на тому, що оновити дані в ТЦК після 18 травня треба буде навіть тим, хто має бронь.

кордон
закон
бензин
АЗС
паливо
вантажівки
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП

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