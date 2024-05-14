Продажа топлива на грани коллапса — как это влияет на прохождение ВЛК и ТЦК водителями грузовиков.

Проверка документов у водителей грузовиков. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon/photos

Согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, за границу перестанут пускать грузовики с водителями, не имеющими QR-кода с ТЦК. Именно по этим причинам в Украине может наступить топливный коллапс.

Об этом рассказал директор сети АЗС Дмитрий Леушкин в эфире "КИЇВ24".

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Когда новый закон о мобилизации начнет действовать, в Украине угроза наступления топливного коллапса. Ведь без пройденных комиссий в ТЦК и ВВК водителей могут не выпустить за границу по горюче-смазочные материалы.

"От 18 числа за границу перестанут пускать грузовики с водителями, не имеющими QR-кода с ТЦК и ВВК. Если такое случится, то у нас будет топливный кризис, так что уже на пороге. И это может быть связано не только с горюче-смазочными материалами, но и с лекарствами, со всем-всем. Вы понимаете, что мы импортируем все. И если всего 5 процентов грузовиков останется на рейсе. Это будет коллапс", — подчеркнул Леушкин.

Запас топлива на АЗС на две недели

По его словам, прописать закон — это одно, а сделать его — это другое.

"И это решать должен каждый водитель, ТЦК, а потом ВВК. А потом, может, бронь, но это неточно. Вы понимаете, что между этим может быть. Две недели — это запас на АЗС. Максимум на две недели", — добавил директор сети АЗС.

Напомним, что Кабмин также внес изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации. Это касается бронирования работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций.

Ранее мы уже отмечали, что обновить данные в ТЦК после 18 мая нужно будет даже тем, кто имеет бронь.