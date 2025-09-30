Відео
Головна Мобілізація Продовження відстрочки для студентів — як це відбувається

Продовження відстрочки для студентів — як це відбувається

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 12:20
Відстрочка для студентів - як продовжити відстрочку
Студенти на занятті. Фото: Sobitie

Після змін у законодавстві відстрочка від мобілізації для студентів відбувається у режимі онлайн. Але існує і варіант із продовженням для тих студентів, які не мають застосунку "Резерв+".

Про це повідомляли у Міністерстві оборони України.

Читайте також:

Продовження відстрочки онлайн

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації, якщо вони відповідають двом основним критеріям — навчаються на денному / дуальному відділенні та не порушують принцип послідовності здобуття освіти, що виражається у довідці ЄДЕБО.

Відстрочка на навчання не є безстроковою, але після змін у законодавстві не вимагає обов’язкового візиту до територіальних центрів комплектування.

"Завдяки постійному обміну даними між ЄДЕБО та реєстрами Міноборони, продовження відстрочки відбувається онлайн", — запевнили у Міністерстві оборони.

Якщо немає "Резерв+"

Разом з тим, додали у Міноборони, для студентів, які не мають можливості або бажання користуватися застосунком "Резерв+", передбачена окрема процедура. 

"Вони мають раз на пів року у своєму навчальному закладі отримати витяг з ЄДЕБО та звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП для продовження відстрочки", — йдеться у поясненні військового відомства.

У будь-якому випадку, відстрочка для студентів буде продовжена — автоматично чи внаслідок візиту до ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Верховна Рада планує внести зміни у правила надання відстрочок від мобілізації для студентів. 

Додамо, ми повідомляли про те, скільки діє відстрочка для студентів у 2025 році.

онлайн-послуги студенти мобілізація відстрочка резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
