Верховна Рада хоче змінити правила відстрочки студентів, які старші за 25 років

Студенти на навчанні. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні готуються до змін у правилах надання відстрочок від мобілізації для студентів. Різко побільшало тих, хто у віці 35-40 років заявляє, що загубив диплом і намагається йти на навчання.

Про це в коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький.

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Винницький заявив, що зараз побільшало осіб, які у віці 35-40 років маючи диплом, який був отриманий до появи єдиного електронного реєстру, заявляє, що загубили документ.

"Після цього такі люди без іспитів вступають до професійно-технічних закладів — бо там не потрібно складати НМТ — і таким чином отримують право на відстрочку", — пояснив Винницький.

Законопроєктом пропонується встановити обмеження: особи, які навчаються у системі професійної або фахової передвищої освіти і яким більше ніж 25 років, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

"Це стосуватиметься саме повнолітніх чоловіків, які вже мають попередню освіту, але намагаються використати систему профтеху для уникнення призову", — додав Винницький.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які два види документів потрібні для оформлення відстрочки від навчання.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго діє довідка ЄДЕБО для оформлення відстрочки студентів.