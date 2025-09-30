Отсрочка для студентов - как продлить отсрочку

Студенты на занятии. Фото: Sobitie

После изменений в законодательстве отсрочка от мобилизации для студентов происходит в режиме онлайн. Но существует и вариант с продолжением для тех студентов, которые не имеют приложения "Резерв+".

Об этом сообщали в Министерстве обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Продление отсрочки онлайн

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации, если они соответствуют двум основным критериям — учатся на дневном/дуальном отделении и не нарушают принцип последовательности получения образования, что выражается в справке ЕГЭБО.

Отсрочка на обучение не является бессрочной, но после изменений в законодательстве не требует обязательного визита в территориальные центры комплектования.

"Благодаря постоянному обмену данными между ЕГЭБО и реестрами Минобороны, продолжение отсрочки происходит онлайн", — заверили в Министерстве обороны.

Если нет "Резерв+"

Вместе с тем, добавили в Минобороны, для студентов, которые не имеют возможности или желания пользоваться приложением "Резерв+", предусмотрена отдельная процедура.

"Они должны раз в полгода в своем учебном заведении получить выписку из ЕГЭБО и обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки ТЦК и СП для продолжения отсрочки", — говорится в объяснении военного ведомства.

В любом случае, отсрочка для студентов будет продлена — автоматически или в результате визита в ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, что Верховная Рада планирует внести изменения в правила предоставления отсрочек от мобилизации для студентов.

Добавим, мы сообщали о том, сколько действует отсрочка для студентов в 2025 году.